Riz sauté aux crevettes et légumes

Le riz, aliment de base au Vietnam, comparable au pain en Europe, est un incontournable de la cuisine vietnamienne. Il accompagne traditionnellement les plats de viande, de volaille ou de poisson. Cependant, il se prête également à des préparations plus élaborées, comme le riz sauté aux crevettes et légumes. Ce plat est bien apprécié tant en famille qu’au restaurant.

>> Le bún riêu cua

>> Salade de papaye verte aux crevettes et à la viande

>> Boulettes de porc à l'ail et au piment

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 500 gr de riz cuit

- 3 œufs de poules fermières

- 10 fruits de haricots verts coupés en rondelles

- 1/3 boîte maïs doux en grain ou la moitié d’un épi de maïs

- 2 saucisses coupées en dés

- ½ carotte coupée en dés

- 5-6 crevettes fraîches décortiquées, coupées en dés

- 3 petites échalotes finement hachées

- Facultatif : 1/3 ananas coupé en dés (ananas pas trop mûr)

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 2 c.à.s d’huile

- Poivre moulu

Préparation

- Faire cuire le riz la veille selon les indications sur l’emballage. Essayer de mettre un peu moins d’eau que l’indication pour que le riz devient un peu sec. Après la cuisson, sortir et le laisser au réfrigérateur pour le rendre sec et dur. Avant la cuisson, casser un œuf puis bien fouetter. Verser l’œuf dans le riz puis, avec un gant de cuisine, bien mélanger afin de donner une belle couleur dorée au riz.

- Faire bouillir, décortiquer les crevettes puis les couper en dés.

- Faire bouillir les haricots verts puis les couper en rondelles (les niébés sont remplaçables).

- Sortir les grains de maïs sur l’épi à puis laver et faire bouillir dans l’eau. Sortir pour égoutter. (Si c’est du maïs en conserve, juste sortir pour égoutter).

- Couper 2 saucisses en dés.

- Casser deux œufs dans un bol, ajouter un peu de poivre et une cuillère à café de nuoc mam et fouetter bien.

- Prendre un morceau de tissu pour faire tremper un peu d’huile puis essuyer la poêle antiadhésive et la mettre au feu moyen ; verser l’œuf dans la poêle et bien étaler pour qu’il ne soit pas épais. Quand il devient doré, sortir et laisser refroidir puis trancher en lamelles.

Cuisson

- Dans un wok verser 2 cuillères d’huile et mettre au feu vif jusqu’à l’ébullition, faire revenir les échalotes finement hachées et mélanger bien dans 20 secondes, puis verser d’abord le riz et mélanger bien dans 5 minutes. Ajouter ensuite des saucisses, grains de maïs, haricots verts, crevettes, carotte coupée en dés et 1/3 ananas coupé en dés (facultatif), verser au-dessus 1 c.à.s de nuoc mam et remuer bien. Poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 5-7 minutes. Rectifier et ajouter un peu du sel si nécessaire. Sortir et servir chaud dans des assiettes.

Ce plat peut être accompagné de la salade de concombre, tomate et laitue. Pour les gens aimant le goût un peu plus salé, on peut verser dans sa portion un peu de nuoc mam ou sauce de soja.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/