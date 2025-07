À la découverte des paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac

L’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac a officiellement été inscrit au Patrimoine mondial lors de la 47 e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Une consécration internationale pour ce haut lieu spirituel et culturel du Vietnam, témoin vivant de l’épanouissement du bouddhisme Truc Lâm et de l’union entre l’homme, la nature et la foi.

>> Un symbole de l’unité nationale et spirituelle du Vietnam reconnu par l’UNESCO

Photo : Thành Dat/VNA/CVN

Situé au cœur des montagnes de Yên Tu, dans le Nord-Est du pays, ce réseau de 12 sites exceptionnels s’étend sur plus de 525 hectares couvrant les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et Hai Phong. Il incarne un véritable parcours initiatique autour du bouddhisme Truc Lâm, une école fondée au XIIIe siècle par le roi-bouddha Trân Nhân Tông, une philosophie profondément vietnamienne, à la fois enracinée dans la nature et tournée vers l’éveil de l’esprit.

Le charme de Yên Tu résulte d’une harmonie parfaite entre ses montagnes majestueuses et ses temples anciens, entre sa biodiversité exceptionnelle et sa profondeur historique inégalée. Classé "site national spécial" en 2012, il accueille chaque année des millions de touristes et pèlerins.

"C’est la première fois que je viens à Yên Tu. J’ai tout fait à pied, sans emprunter le téléphérique. C’est l’un des plus beaux endroits que j’aie jamais vus: un paysage incroyable, empreint de sacré", témoigne une visiteuse.

"Ce lieu est d’une majesté impressionnante. Il dégage une paix intérieure rare. Je pense que beaucoup de Vietnamiens y trouvent un apaisement profon", ajoute un autre pèlerin.

Photo : VNA/CVN

Ce complexe unique illustre le développement historique du bouddhisme Truc Lâm à travers trois sites majeurs : Yên Tu, berceau fondateur; Vinh Nghiêm, centre de diffusion du Dharma; et Côn Son-Kiêp Bac, lieu de renouveau. Ces trois pôles reflètent l’interaction entre l’État, la foi et le peuple à une époque fondatrice de l’histoire vietnamienne.

La pagode Vinh Nghiêm, joyau d’architecture ancienne, abrite plus de 3.000 planches xylographiques de sutras bouddhistes classées en 2012 au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Ces textes constituent la matrice doctrinale du bouddhisme Truc Lâm, comme l’explique le vénérable Thich Thanh Vinh, responsable adjoint de la pagode.

"Vinh Nghiêm jouait un double rôle: centre d’enseignement du bouddhisme Truc Lâm et lieu de gravure et diffusion des textes sacrés. Aujourd’hui, nous les préservons en les traduisant. Depuis 2015, trois collections majeures ont déjà été rendues accessibles au public", dit-il.

De son côté, le temple Kiêp Bac, cœur battant du site de Côn Son-Kiêp Bac, est étroitement lié à l’histoire nationale et aux grandes figures de la culture vietnamienne. Il se distingue non seulement par son architecture remarquable, mais aussi par la richesse des pratiques populaires et rituels qui y sont transmis de génération en génération.

"Ici, nous protégeons de nombreux objets et rituels, comme le rite de frotter les os d’éléphant pour demander la santé ou les passages symboliques +par la porte du père+ et +par la porte de la mère+", dit Pham Thi Huê, une responsable du site.

Du sommet vénéré de Yên Tu à la sérénité de Vinh Nghiêm, en passant par la profondeur historique de Côn Son-Kiêp Bac, le nouveau site classé par l’UNESCO incarne une continuité vivante entre passé et présent, entre culte et culture. Un héritage spirituel enraciné dans la terre vietnamienne, qui continue de nourrir l’âme d’un peuple et d’inspirer l’humanité.

VOV/VNA/CVN