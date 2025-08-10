Trois décennies dans l’ASEAN : le tournant économique du Vietnam

Après 30 ans d’adhésion à l’ASEAN, le Vietnam est devenu l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, avec des taux de croissance impressionnants, une intégration poussée et des exportations en plein essor.

Le 28 juillet 1995, lors de la 28e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), tenue au Brunei, le Vietnam est officiellement devenu le 7e membre de ce bloc régional. Cette décision stratégique et particulièrement judicieuse du Parti et de l’Etat a ouvert la voie à l’intégration internationale du pays.

Depuis 30 ans, suivant l’orientation “active, proactive et responsable”, le Vietnam a apporté une contribution significative au développement commun de l’association. Il a œuvré pour maintenir la solidarité et l’unité intra-régionales, tout en consolidant le rôle central du bloc dans les affaires internationales et régionales.

En trois décennies d’adhésion, le Vietnam a enregistré une croissance économique remarquable : son PIB a été multiplié par plus de 23 et son PIB par habitant par environ 18. De ce fait, le pays figure désormais parmi les six principales économies de la région (ASEAN-6). Son PIB se classe 4e sur 11 (après l’Indonésie, la Thaïlande et Singapour). Celui par habitant occupe la 6e place sur 11 (après Singapour, Brunei, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie, devant les Philippines, le Myanmar, le Cambodge, le Laos et le Timor). Ses exportations de biens et services le positionnent au 2e rang sur 11 (après Singapour).

Moteur de croissance de la région

La croissance économique du Vietnam dépasse largement la moyenne régionale. Il pourrait rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avant 2025. Par ailleurs, le Vietnam est en passe de dépasser la Thaïlande et Singapour en termes de PIB et l’Indonésie en termes de celui par habitant dans les années à venir.

D’ici 2045, il ambitionne de devenir un pays moteur en matière d’intégration économique et d’innovation au sein de l’ASEAN. Fort d’une main-d’œuvre jeune, d’un secteur technologique en expansion et d’une politique de transformation numérique dynamique, le pays est en position de jouer un rôle majeur dans les initiatives conjointes de l’association en faveur d’une croissance durable et de la construction d’une communauté résiliente, adaptative et inclusive, conformément à la Vision ASEAN 2045.

Sur le plan économique, le Vietnam est devenu l’un des moteurs de croissance les plus dynamiques du bloc grâce à une trajectoire stable et à un climat d’affaires toujours plus attractif. En période de turbulences, comme lors de la crise financière asiatique de 1998 ou de la pandémie de COVID-19 en 2020, le pays a su diriger et coordonner efficacement les actions communes, notamment en sa qualité de président de l’ASEAN. Il a ainsi renforcé les relations du bloc avec des partenaires stratégiques tels que l’Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée et l’Inde.

En 2024, l’économie vietnamienne se classait au 4e rang en termes de taille au sein du bloc, avec un PIB estimé à 476,3 milliards de dollars, dépassant ainsi les Philippines.

L’adhésion à l’association régionale a également offert au Vietnam de nombreuses opportunités de développement. Grâce à des accords comme ceux de libre-échange conclus entre le bloc et ses grands partenaires, les marchés d’exportation se sont élargis, passant d’environ 500 millions de consommateurs en 1995 à près de 700 millions aujourd’hui. Ce processus d’intégration a favorisé les réformes institutionnelles, renforcé la compétitivité nationale et modernisé l’économie. Le Vietnam a aussi tiré parti des programmes de coopération intra-ASEAN dans des domaines comme la formation, le transfert de technologies et le développement des ressources humaines.

Communauté résiliente, adaptative et inclusive

Entrant dans une nouvelle phase de développement, le Vietnam participe activement à l’élaboration de la Vision de la communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, en adéquation avec son propre objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici cette même année. Grâce à sa position géographique stratégique, il est de plus en plus perçu comme un trait d’union essentiel entre l’association et les grandes puissances, jouant le rôle de facilitateur, de coordinateur et de médiateur dans un environnement géopolitique en mutation. Fort d’une diplomatie indépendante, équilibrée et proactive, le Vietnam est bien placé pour continuer à exercer un rôle de leadership, renforcer la confiance et promouvoir le dialogue.

À l’horizon 2045, le Vietnam sera un leader de l’intégration économique et de l’innovation au sein de l’ASEAN. Il pourrait jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des initiatives communes de l’association pour une croissance durable et pour l’édification d’une communauté résiliente, adaptative et inclusive, conformément à la Vision de l’ASEAN 2045. Beni Sukadis, coordinateur principal de l’Institut indonésien d’études sur la défense et les stratégies (Lesperssi), souligne que le Vietnam est considéré comme un membre actif et déterminé dans les efforts visant à renforcer la solidarité et l’unité au sein de l’ASEAN. Du point de vue de la sécurité régionale, notamment sur la question de la Mer Orientale, le Vietnam se distingue par une position claire et cohérente ainsi que par son rôle constructif et responsable, en particulier dans le processus d’élaboration du code de conduite des parties en Mer Orientale (COC). Selon lui, grâce à une croissance économique soutenue, une stabilité politique affirmée et une diplomatie expérimentée, le Vietnam est devenu un acteur d’équilibre et de connexion au sein de l’ASEAN.

Au cours des vingt prochaines années, le Vietnam continuera à jouer un rôle actif en accompagnant le bloc dans la réalisation de sa vision d’une communauté dynamique, innovante, résiliente et centrée sur les populations. Il est indéniable que, tout au long des 30 années écoulées depuis son adhésion à l’ASEAN, le pays s’est rapidement intégré et a pris part à tous les domaines de coopération de l’association. Il a apporté des contributions concrètes au maintien de la solidarité intra-régionale, au renforcement de la coopération entre les États membres ainsi qu’entre le bloc et ses partenaires, jouant ainsi un rôle significatif dans le développement et les succès de l’association.

