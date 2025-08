Vietnam - ASEAN : 30 ans d'engagement stratégique et de leadership régional

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a souligné le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 30e anniversaire de cet événement historique. Il a également salué les contributions remarquables du Vietnam au sein du bloc régional.

Selon le chef de la diplomatie lao, le Vietnam a joué un rôle actif et constructif au cours des trois dernières décennies, assumant à trois reprises la présidence de l’ASEAN (en 1998, 2010 et 2020), et participant de manière proactive à la mise en œuvre des trois piliers de la Communauté de l’ASEAN.

Le Vietnam s’est distingué par sa capacité à façonner des politiques majeures du bloc, en contribuant à l’élaboration de documents fondateurs tels que la Charte de l’ASEAN, la Vision de la Communauté 2025, la Vision 2045, ou encore la Stratégie de connectivité de l’ASEAN. Ces initiatives, portées par le Vietnam, ont jeté les bases d’une coopération durable au sein du bloc et avec ses partenaires extérieurs.

Sur le plan économique, le Vietnam a su tirer parti des opportunités offertes par l’intégration régionale, notamment au sein de la Communauté économique de l’ASEAN (AEC). Le pays s’est hissé au rang de troisième exportateur de marchandises de la région, avec des produits phares tels que l’électronique, le textile et les produits agricoles. Il a par ailleurs multiplié les accords de libre-échange (ASEAN+, RCEP, CPTPP…), attirant les investissements de grands groupes comme Samsung, Intel ou Apple, tout en stimulant le développement des technologies de pointe, notamment dans les domaines du numérique, de la 5G, de l’intelligence artificielle et de la blockchain.

Promouvoir le dialogue et la coopération pacifique

Face aux défis géopolitiques mondiaux - rivalités entre grandes puissances, conflits régionaux, protectionnisme -, le Vietnam continue de promouvoir le dialogue et la coopération pacifique. Le sommet États-Unis - RPDC de 2019, organisé à Hanoï, en est une illustration éclatante. Selon le ministre lao, la capacité du Vietnam à concilier réforme intérieure et constance idéologique renforce sa position en tant que partenaire crédible, à la fois au sein de l’ASEAN et sur la scène internationale.

En regard de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045, orientée vers l’innovation, la connectivité et le bien-être des peuples, le Vietnam est attendu pour continuer à jouer un rôle moteur dans des domaines clés : développement durable, réduction des écarts de développement, préservation de la paix, promotion de la confiance et coopération économique.

Appelant à préserver le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale, le ministre Thongsavanh Phomvihane a exhorté les États membres, dont le Vietnam, à renforcer le dialogue, maintenir l’unité et favoriser des relations de partenariat fondées sur l’égalité et le respect mutuel avec les partenaires extérieurs.

Forte de ses réalisations au cours des trois dernières décennies, la participation active et stratégique du Vietnam fait de lui non seulement un membre clé mais également un moteur de la construction d’une ASEAN solidaire, adaptable et tournée vers un avenir de paix, de stabilité et de développement durable, a-t-il conclu.

VNA/CVN