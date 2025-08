La Malaisie renforce la coopération juridique au sein de la Communauté économique

Photo : VNA/CVN

Le forum, qui se tiendra du 19 au 21 août, servira de plateforme pour promouvoir la coopération régionale afin de bâtir des systèmes juridiques plus justes et plus inclusifs, a déclaré la ministre du Droit et de la Réforme institutionnelle, Datuk Seri Azalina Othman Said, lors d'une cérémonie d'introduction le 4 août.

Mme Datuk Seri Azalina Othman Said a précisé que l'événement se concentrera sur l'amélioration de l'accès à la justice au sein de la Communauté économique de l'ASEAN, notamment dans un contexte d'intégration numérique et transfrontalière rapide. Le Forum juridique de l'ASEAN n'est pas une simple conférence juridique. Il s'agit d'une plateforme stratégique, organisée pendant la présidence malaisienne de l'ASEAN, pour faire progresser la vision commune de la région en matière de justice, de confiance et de coopération.

Sous le thème "Améliorer l'accès à la justice dans la Communauté économique de l'ASEAN : renforcer la coopération juridique pour une croissance inclusive à l'ère numérique", le forum devrait attirer des experts juridiques, des décideurs politiques, des universitaires et des représentants de la société civile de la région et d'ailleurs.

Les principaux sujets abordés incluent l'arbitrage international, la sécurité en ligne, la cybercriminalité, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes juridiques, l'insolvabilité transfrontalière et les réformes du droit pénal et commercial. Des sessions spécialisées aborderont également l'arbitrage islamique et maritime, le droit du sport et la législation sur le commerce électronique. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme figureront à l'ordre du jour.

Selon la ministre, le point culminant du forum sera l'adoption d'une déclaration conjointe des ministres de la Justice de l'ASEAN sur l'arbitrage et la médiation internationaux, la qualifiant d'"engagement régional en faveur de systèmes juridiques cohérents, équitables et favorables aux entreprises".

En tant que président de l'ASEAN en 2025, la Malaisie organise le forum en collaboration avec le Secrétariat de l'ASEAN, le Centre asiatique d'arbitrage international (AIAC), le ministère japonais de la Justice et l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA).

VNA/CVN