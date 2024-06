La pêche à mains nues dans le ruisseau de Lâm Bình, une fête originale à Tuyên Quang

>> À Tuyên Quang, le festival "Saison dorée de Hông Thai" dévoile sa programmation

>> Bientôt le 3e Festival international de montgolfières à Tuyên Quang

>> Tuyên Quang organisera un festival international de montgolfières

>> La pêche à mains nues dans le ruisseau de Lâm Bình, une fête originale à Tuyên Quang

Photo : Hà Linh/CVN

Le district de Lâm Bình de la province montagneuse de Tuyên Quang, au Nord, est connu pour son paysage comparable à celui de la baie de Ha Long terrestre. Elle possède aussi diverses fêtes ethniques très populaires et attirant de plus en plus de monde, telles que le mystérieux festival de danse du feu des Pà Thẻn, la fête champêtre lồng tồng des Tày, la cérémonie de passage à l’âge adulte des Dao, la cérémonie de pilonnage du jeune riz gluant et la célébration de la nouvelle récolte. Chaque manifestation culturelle, propre à chaque groupe ethnique, exprime des vœux de paix et de bonheur pour le village.

Chaque année, lors du 3e mois lunaire, quand le temps est encore frais, que les arbres sont verts et que les fleurs s’épanouissent pleinement le long du ruisseau Ái Mu, les Tày et les Dao des villages de la commune montagneuse de Phúc Yên organisent leur Fête culturelle, culinaire et écotouristique.

Le point d’orgue est la compétition de capture de poissons et de chasse aux canards à mains nues dans le ruisseau, considéré - avec ses animaux - comme des dons de la nature par la population locale. Ainsi, tous les villageois, des plus jeunes aux plus âgés, sont ravis d’y participer.

Le ruisseau Ái Mu, aux eaux limpides toute l’année, est alimenté par des cascades environnantes. Cette infinie source d’eau fraîche est le lieu de reproduction de nombreuses espèces de poissons, en particulier au printemps et en été.

Dès le coup de sifflet de l’arbitre, l’atmosphère se fait bruyante et animée. Des centaines de pêcheurs, jeunes ou âgés, hommes ou femmes, locaux ou touristes, se précipitent dans le ruisseau pour tenter de capturer des poissons en se servant uniquement des mains. Des milliers de personnes sur les berges les applaudissent et les acclament lors de chaque prise réussie.

Bàn Thị Tuyên, d’ethnie Dao, de la commune de Hồng Quang, partage : "J’ai de la chance d’assister à cette activité de loisir très amusante et excitante. J’apprécie aussi les stands gastronomiques organisés dans ce cadre qui proposent de nombreux plats locaux succulents. Je pense que cette fête devrait être davantage plébiscitée".

La pêche à mains nues nécessite de la rapidité, de la précision, et surtout un vrai esprit d’équipe. Après environ une heure de jeu, celui qui aura attrapé le plus gros volume de poissons sera considéré comme le gagnant.

Nông Văn Hùng, d’ethnie Tày, s’avère heureux même s’il n’a capturé aucun poisson. "Malgré tous mes efforts, je n’ai pu attraper aucun poisson. C’est peut-être parce que je manque de chance. Mais je suis très content car l’équipe de mon village est solidaire et coopérative. C’est la première fois que je participe à cette compétition et j’espère que l’année prochaine, je maîtriserai mieux la technique de pêche à mains nues pour pouvoir capturer des poissons", dit-il.

Promotion touristique

Après les poissons, c’est au tour des canards d’être pourchassés dans la joie et les rires. Cette fois, c’est aux yeux bandés que les pêcheurs sont amenés à se rendre dans le ruisseau, à la recherche des canards à mains nues. Ceux-ci, habitués à évoluer dans des cours d’eau, sont suffisamment agiles pour s’échapper. Un vrai défi pour les joueurs.

Hoàng Tùng, un YouTuber venu de Hanoï, trouve du plaisir à profiter de cette fête pour alimenter et enrichir les contenus de sa chaîne YouTube en ce qui concerne les modes de vie, les savoir-faire ancestraux et les traditions populaires des populations locales.

"J’aime beaucoup la province de Tuyên Quang, en particulier son district de Lâm Bình. Mes vidéoclips sur cette haute région attirent souvent des centaines de milliers de vues, dont beaucoup à l’étranger où les internautes sont très intéressés par le Vietnam, ses habitants, leurs fêtes, leurs us et coutumes. J’espère que ce clip sur des compétitions de pêche à mains nues dans un ruisseau au cœur d’une montagne pittoresque suscitera l’enthousiasme et la curiosité de mes followers. À travers mes clips, je voudrais promouvoir le tourisme de Tuyên Quang et du Vietnam plus globalement", confie Tùng.

Photo : Hà Linh/CVN

Depuis longtemps, les Tày et Dao de Tuyên Quang s’installent principalement au pied des montagnes où se trouvent des vallées et des ruisseaux propices à la riziculture et à la pêche. Les poissons vivant dans les ruisseaux ne mangeant que de la mousse, leur chair est donc très bonne et bien ferme. Les plats à base de poissons de ruisseau sont très populaires, devenus des spécialités gastronomiques de Lâm Bình et de Tuyên Quang en général.

Grâce au développement du tourisme, les villages des Dao et Tày sont plus riches et plus animés. Les habitants locaux se rendent compte que leur propre identité culturelle, les paysages majestueux qui les entourent et leurs ressources naturelles leur permettent une vie prospère et heureuse d’aujourd’hui.

Châu Văn Đôi, président du Comité populaire de la commune de Phúc Yên, déclare d’ailleurs : "La fête de pêche à mains nues constitue une nourriture de l’esprit pour les ethnies locales. Cette simple activité de loisir permet également de renforcer leur solidarité. J’espère qu’elle deviendra un point culminant dans le développement touristique de Phúc Yên et de Tuyên Quang en général. Venez nombreux pour découvrir notre culture unique !".

La période idéale pour visiter les villages Dao et Tày de la commune montagneuse de Phúc Yên est le printemps et l’été, lorsque le romarin étend ses fleurs rouges et que les rizières et les champs de maïs verdoient. La cerise sur le gâteau étant l’air frais et pur de la nature.

Vous pourrez en plus participer aux compétitions de capture de poissons et de canards à mains nues dans le joli ruisseau aux eaux limpides qui serpente autour du village, et déguster de nombreux plats locaux délicieux.

Hoàng Phuong/CVN