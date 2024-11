Ouverture du troisième Festival de Ninh Binh

Photo : VNA/CVN

Le Festival de cette année est une affirmation de la détermination et des efforts de la province de Ninh Binh pour développer l'industrie culturelle, l'industrie du divertissement, l'économie du patrimoine, préserver et promouvoir la quintessence de l'ancienne capitale Hoa Lu. Le festival vise aussi à promouvoir les échanges culturels entre les provinces et les villes à l’échelle nationale et internationale, à créer des produits culturels uniques et à attirer les touristes.

Tenu du 23 au 30 novembre, ce festival comprend de nombreuses activités culturelles avec des performances artistiques, un espace d'exposition de poésie contemporaine en plein air, une fête de rue, un grand concert de musique folklorique électronique, etc.

Photo : VNA/CVN

À travers cet événement, on peut constater que Ninh Binh a contribué à honorer les valeurs culturelles et artistiques traditionnelles de la nation et à affirmer la culture comme fondement et moteur du maintien et du développement durable.

Ninh Binh est une terre riche en sites culturels, historiques et touristiques avec près de 400 vestiges classés au niveau provincial, 81 vestiges nationaux et trois vestiges nationaux spéciaux. Particulièrement, son complexe paysager de Tràng An est le premier patrimoine mixte culturel et naturel du Vietnam à avoir été inscrit dans la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

VNA/CVN