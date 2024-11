Le tourisme communautaire transforme les moyens de subsistance dans les zones reculées

Dans tout le Vietnam, un mouvement de transformation remodèle progressivement le paysage des moyens de subsistance locaux, en particulier dans les zones reculées et montagneuses, car le tourisme communautaire transforme les cultures traditionnelles et la vie quotidienne des groupes ethniques en attractions intéressantes pour les voyageurs étrangers.

Photo : VNA/CVN

Les touristes en quête d’expériences culturelles authentiques affluent vers ces régions, insufflant une nouvelle vie aux économies locales et contribuant à préserver leur patrimoine culturel unique.

Cet afflux de visiteurs n’est pas seulement une aubaine pour les entreprises locales, mais aussi une bouée de sauvetage vitale qui soutient et diffuse les valeurs culturelles distinctives qui définissent ces communautés, a déclaré le directeur de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Anh Tuân.

En promouvant des expériences immersives, telles que la fabrication et la dégustation de gâteaux cham traditionnels, la participation à des échanges de musique folklorique et l’appréciation de performances d’instruments de musique traditionnels, les communautés peuvent offrir aux visiteurs une approche pratique de leur patrimoine culturel, a déclaré Hô Luu Phuc de l’Université Van Hiên.

La commune de Dai Tâm, district de My Xuyên, province de Soc Trang (Sud) est devenue une commune rurale modèle. Mettant en valeur le patrimoine culturel des groupes ethniques Kinh, Khmer et Hoa, elle allie harmonieusement préservation culturelle et tourisme pour créer un modèle économique florissant, comme en témoigne son revenu moyen par habitant dépassant 76 millions de dôngs (3.000 USD) par an.

Photo : VNA/CVN

Phong Phu Thinh, du hameau de Dai An, dans la commune de Dai Tâm, a déclaré que plus de 200.000 visiteurs se rendent chaque année à la célèbre pagode Chen Kiêu, de style architectural khmer. Ils découvrent également diverses cérémonies culturelles, apprécient les spectacles de musique et de danse traditionnelles khmères, achètent des spécialités locales, des produits agricoles et de l’artisanat.

De même, dans la ville de Phuoc Dân, district de Ninh Phuoc, province de Tây Ninh (Sud), des activités touristiques communautaires sont promues, offrant aux visiteurs la possibilité d’explorer le village de poterie de Bàu Truc du peuple cham. Ici, les touristes peuvent découvrir l’art unique de la poterie, qui n’utilise pas de tour de potier, en apprendre davantage sur la culture et les croyances reflétées dans chaque produit en céramique et acheter de l’artisanat local. Cela crée non seulement des opportunités d’emploi pour la population locale, mais joue également un rôle pratique dans la préservation de l’artisanat traditionnel.

Hô Luu Phuc a également proposé des solutions innovantes pour améliorer les produits touristiques communautaires. Il a souligné l’importance de la collaboration entre les autorités locales, les entreprises touristiques, les prestataires d’accueil et les secteurs concernés.

Un effort concerté est nécessaire pour investir dans les infrastructures qui soutiennent ces activités enrichissantes, a-t-il déclaré, ajoutant que l’hygiène et la sécurité alimentaire doivent être prioritaires dans le tourisme gastronomique pour garantir la satisfaction des visiteurs et encourager les visites répétées.

VNA/CVN