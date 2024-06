Tuyên Quang : forêts préservées, avenir assuré

>> Développement durable de l’écotourisme forestier

>> Neuf animaux sauvages relâchés dans la nature au Parc national d'U Minh Ha

>> Le Vietnam entend augmenter la couverture forestière à 16 millions d’hectares

Photo : VNA/CVN

Avec 448.000 ha de terres forestières représentant 76% de sa superficie naturelle, Tuyên Quang se classe au 3e rang national en termes de couverture forestière, avec plus de 65,21%. Des stratégies clés telles que l’attribution de forêts, l’adoption de technologies de gestion et des campagnes de sensibilisation accrues contre l’exploitation forestière illégale ont joué un rôle déterminant dans la promotion de la gestion durable des forêts.

Efficacité d’attribution des forêts

Mai Thị Hoàn, directrice adjointe du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, a souligné la mise en œuvre réussie d’un décret gouvernemental qui lie la protection et le développement des forêts à des politiques durables de réduction de la pauvreté.

De 2016 à 2020, plus de 85.000 ha de forêts naturelles et protectrices ont été attribués à 4.104 ménages de minorités ethniques, avec un fonds de soutien total dépassant 132 milliards de dôngs (5,2 millions d’USD). Cette politique a permis de réduire les violations forestières, de sensibiliser et de responsabiliser la population à la protection des forêts, et de fournir des revenus supplémentaires aux habitants.

Parmi les exemples de réussite liées à ce décret figure Dang Huu Minh, de l’ethnie Dao, du village de Làng Chạp, commune de Trung Son, district de Yên Son.

M. Minh participe activement à l’attribution de la protection des forêts depuis près d’une décennie. Lui et les autres ménages bénéficiaires ont formé des patrouilles pour surveiller efficacement la forêt. Il parcourt la forêt deux à trois fois par semaine, utilisant sa connaissance approfondie de la zone pour s’orienter et évaluer son état.

Un voisin de M. Minh, Dang Phuc Hoàng, a également quatre ans d’expérience dans la protection des forêts. Il gère 24 ha de forêt immaculée à Trung Son, abritant de nombreuses espèces végétales précieuses comme le gù huong (bois d’agar), nghiên (Burretiodendron hsienmu), lim (bois de fer)

Il informe que les efforts de protection des forêts ont permis de garantir des sources d’eau sûres pour les activités locales et la production agricole, remplaçant ainsi le besoin de pomper l’eau de la rivière.

Selon Châu Xuân Chuc, chef du poste de garde forestier de Kim Quan de l’unité de garde forestière de Yên Son, son poste gère plus de 5.250 ha de forêt dans les communes de Trung Son et Kim Quan, district de Yên Son, et supervise également 914 ha de zones de protection forestière attribuées, impliquant 251 ménages.

Les attributions ont accru la responsabilité locale, transformant les résidents en informateurs et collaborateurs essentiels des forces de garde forestière, conduisant à une gestion efficace puisqu’aucun incendie de forêt ou incident d’exploitation forestière illégale n’a été enregistré ces dernières années.

Nouvelle ère de protection des forêts

Photo : VNA/CVN

Pour améliorer l’efficacité de gestion et surveiller efficacement les ressources forestières, la province de Tuyên Quang a adopté des applications informatiques.

Triêu Dang Khoa, chef adjoint du Service provincial de la protection des forêts, explique que les unités de gardes forestiers utilisent des logiciels comme Locus Map et la télédétection pour la gestion et la protection des forêts. Ces applications, intégrées aux tablettes et smartphones, offrent des fonctionnalités telles que la mesure, l’aide à l’inspection de terrain et la mise à jour de l’état des forêts, aidant les responsables à détecter les changements anormaux et à mettre à jour avec précision les données sur les ressources forestières.

La forêt à usage spécial de Cham Chu, d’une superficie de près de 15.000 ha et répartie sur 83 hameaux et villages dans cinq communes, est difficile à surveiller exhaustivement en raison de sa taille.

Selon Nông Giang Nam, chef adjoint du sous-département des gardes forestiers, bien que son unité dispose de 26 gardes forestiers et agents qui patrouillent la zone, cela reste insuffisant.

Depuis 2013, l’adoption du logiciel Locus Map a largement facilité le suivi des changements dans la forêt pour cette unité. Cette application propose des cartes actualisées, la position des utilisateurs, les limites des parcelles et les coordonnées pour la photographie et l’imagerie vidéo, transformant ainsi les téléphones en appareils GPS.

Elle met continuellement à jour des informations spécifiques, telles que l’emplacement, le type de forêt et les coordonnées des chefs de village, permettant aux gardes forestiers de surveiller et de traiter rapidement les évolutions des zones forestières qui leur sont assignées.

D’après Mai Thi Hoàn, Tuyên Quang a tiré de précieux enseignements de ses expériences pratiques et de ses réalisations en matière de gestion et de protection des forêts. Ces enseignements soulignent l’importance d’un leadership fort du Parti et du gouvernement pour renforcer les rôles et les responsabilités des dirigeants des agences et des organisations dans la protection et le développement des forêts. L’accent est également mis sur une coordination en cohésion avec les différents secteurs, les autorités locales, les propriétaires de forêts et les communautés, ainsi que des investissements dans des équipements technologiques de pointe et des méthodes scientifiques pour une gestion efficace des forêts.

Mai Thi Hoàn estime que gestion et protection des forêts doivent être étroitement liées au développement économique afin d’améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population. Cela implique de garantir que les habitants des zones forestières tirent des avantages économiques des forêts, de promouvoir la participation locale à la protection des forêts parallèlement au développement de l’écotourisme et d’établir des chaînes de valeur pour le bois et les produits dérivés du bois. En fin de compte, la création de moyens de subsistance durables et l’amélioration du bien-être des populations constituent une solution clé à long terme.

Hoàng Hai - Huong Linh/CVN