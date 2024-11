Quang Nam accueille la première conférence de l'ONU sur le tourisme rural

Lors d'une conférence de presse tenue le 22 novembre, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que cet événement constitue une opportunité précieuse pour renforcer l’image du Vietnam à l’échelle mondiale et promouvoir le développement du tourisme rural. Il a également mis en avant les atouts de Quang Nam, notamment son patrimoine naturel et culturel exceptionnel, sa capacité à organiser des événements internationaux et son potentiel en matière d’investissement touristique durable.

Les discussions lors de la conférence porteront sur des thématiques clés : les politiques nationales et locales pour soutenir le tourisme rural, l’autonomisation des communautés locales, le développement de produits touristiques innovants et les moyens d’améliorer l’accès des destinations rurales au marché. Les délégués travailleront également sur des orientations stratégiques pour garantir une croissance durable, avec des objectifs tels qu’une répartition équitable des bénéfices, la création d’emplois, la préservation des ressources naturelles et culturelles, et l’inclusion sociale, en particulier pour les communautés vulnérables.

En marge de la conférence, divers événements auront lieu du 9 au 11 décembre, notamment la deuxième réunion annuelle du réseau des Meilleurs villages touristiques de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), une exposition culturelle et touristique, ainsi que des visites guidées de sites ruraux et culturels emblématiques de Quang Nam.

L'Organisation mondiale du tourisme, dont le Vietnam est membre depuis 1981, joue un rôle clé dans la promotion du tourisme en tant que levier de croissance économique, de développement inclusif et de durabilité environnementale. Avec 160 membres officiels et plus de 500 affiliés, elle s'efforce de rendre le tourisme bénéfique pour tous.

Ce rassemblement à Quang Nam s’inscrit dans une démarche visant à mettre en lumière le potentiel du Vietnam en tant que destination touristique durable et à renforcer sa position sur la scène internationale.

