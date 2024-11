Les costumes traditionnels des femmes Pà Then

L'ethnie Pà Then vit principalement dans deux provinces montagneuses Hà Giang et Tuyên Quang (Nord). À Tuyên Quang, les Pà Then résident notamment dans le village de Thượng Minh de la commune de Hông Quang, du district de Lâm Bình et dans la commune de Linh Phú du district de Chiêm Hóa.

En tant que peuple vivant depuis longtemps dans les montagnes, les Pà Thẻn ont préservé de nombreux aspects de leur culture traditionnelle, en particulier les costumes des femmes avec leurs couleurs et motifs caractéristiques, créant une identité unique. Le costume ne montre pas seulement l'habileté des femmes mais est aussi une fierté du peuple Pà Then.

Dans les croyances religieuses des Pà Then, le dieu du feu est la divinité la plus sacrée. Partant de cette conception, les femmes Pà Then utilisent le rouge, considéré comme la couleur du feu et de la lumière, comme couleur dominante de leurs costumes. Les femmes Pà Then combinent habilement cette couleur avec le blanc, le noir et le jaune pour créer des costumes harmonieux qui se démarquent dans le paysage majestueux.

Le costume typique de la femme Pà Then comprend un turban, un haut, une ceinture, une jupe et un cache seins. Le turban est composé de deux bandes de soie, une noire sur la face intérieure qui couvre les cheveux et une rouge sur l’extérieur. Ce turban, décoré de deux franges composées de fils jaunes et rouges, sert à mettre en valeur ses longs cheveux.

La tunique des femmes Pà Then est un vêtement à col bas avec deux pans avant, porté avec une jupe brodée de motifs simples, et attaché à la taille par une bande de tissu servant de ceinture. Sur les vêtements des femmes Pà Then, se trouvent des motifs décoratifs en forme de losange ou de triangle, généralement brodés à la main.

En plus de la tunique, les femmes Pà Then portent également un cache-seins sur la poitrine pour davantage de discrétion et d'élégance. Ce plastron, de forme carrée, est brodé de motifs rouges et jaunes entrelacés de lignes blanches, ajoutant ainsi éclat et raffinement au costume. Autrefois, le plastron faisait partie de la tenue quotidienne, associé à la jupe et à la tunique, mais aujourd’hui, il est réservé aux festivals et aux célébrations du Têt. Grâce à leur habileté et leur talent, les femmes Pà Then ont créé des costumes resplendissants et uniques qui reflètent leur beauté distinctive.

Presque toutes les femmes Pà Then savent tisser des vêtements car les mères transmettent à leurs filles les techniques et les étapes du tissage pour que ces dernières puissent elles-mêmes fabriquer leur tenue de mariage. Ces dernières années, les costumes traditionnels des Pà Then sont de moins en moins portés, réservés uniquement aux fêtes, au Têt et aux mariages.

Pour préserver ces costumes traditionnels, le Comité populaire de la commune de Hông Quang a organisé des cours de tissage brocart pour les femmes du village et de la commune, attirant de nombreuses participantes. Outre les costumes traditionnels, les femmes Pà Then apprennent également à broder et à tisser divers produits en brocart pour le tourisme, contribuant ainsi à augmenter leurs revenus : couvertures brodées, taies d'oreiller, foulards, sacs, portefeuilles...

Phù Thi Huong dans le village de Thuong Minh, de la commune de Hông Quang, du district de Lâm Bình partage son désir de préserver les valeurs culturelles traditionnelles de son ethnie en participant aux cours de tissage traditionnel.

Selon Sìn Thi Don du village de Thuong Minh, commune de Hông Quang, district de Lâm Bình, grâce aux cours de tissage brocart, de nombreuses femmes maîtrisent désormais le tissage et peuvent confectionner un costume traditionnel complet. En plus des vêtements, elles tissent des foulards et d'autres produits à vendre aux touristes, générant ainsi des revenus supplémentaires pour améliorer la vie de leurs familles.

Le président du Comité populaire de la commune de Hông Quang, Phù Duc Lâm, informe qu'en plus du Festival du saut du feu reconnu comme patrimoine culturel immatériel national, l'artisanat du tissage brocart est aujourd'hui également préservé et développé par les habitants. Les autorités communales se concentrent sur la promotion et la mobilisation des habitants pour restaurer et préserver les valeurs culturelles ethniques, y compris la broderie et le tissage des costumes traditionnels des minorités ethniques en général et des Pà Then en particulier.

La préservation et la promotion de l'identité culturelle ethnique contribuent non seulement à améliorer la vie spirituelle et à encourager le développement économique et la réduction de la pauvreté, mais aussi à maintenir la sécurité et l'ordre, créant des conditions favorables au développement du tourisme et ouvrant de nouvelles opportunités de développement pour la localité.

