La glace à la banane

La glace à la banane vietnamienne, appelée kem chuôi , est un dessert frais et crémeux facile à préparer. Elle se compose de tranches de banane enrobées d’un mélange de lait de coco sucré, garnies de noix de coco râpée et de cacahuètes.

Ce dessert, à la fois onctueux et croquant, est idéal pour les journées chaudes et offre une explosion de saveurs en bouche.

Pour 8 personnes

Préparation : 30 minutes

Congélation : 7 heures

Ingrédients

- 12-15 bananes

- 2 boîtes de lait de coco : ~ 800ml

- 1 boîte de lait concentré sucré : ~ 380g

- 2 pots de yaourt sucré

- 1/4 de noix de coco fraiche

- 100 g de cacahuètes crues

Préparation

- Lavez soigneusement les cacahuètes, égouttez-les, puis faites-les griller dans une poêle jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Laissez-les refroidir, puis frottez-les pour retirer la peau et écrasez-les grossièrement.

- Râpez la noix de coco.

- Préparez 2 ou 3 boîtes avec couvercle (Tupperware) pour conserver la glace, en veillant à ce qu’elles soient propres et sèches pour éviter que la glace ne soit altérée par l’humidité. Si vous n’avez pas de boîtes, vous pouvez utiliser des bols recouverts de film alimentaire.

- Versez les 2 boîtes de lait de coco dans un saladier, puis ajoutez la boite de lait concentré sucré et les 2 yaourts. Mélangez bien. Si vous préférez une saveur plus sucrée, ajoutez davantage de lait concentré sucré.

- Pelez les bananes et découpez-les en tranches d’environ 0,1 à 0,2 cm d’épaisseur.

Réalisation

- Versez 2 cuillères à soupe du mélange de lait et de lait de coco dans un Tupperware ou un bol. Disposez ensuite les tranches de banane par-dessus, puis saupoudrez d’une fine couche de copeaux de noix de coco râpée et de quelques cacahuètes.

- Couvrez hermétiquement le récipient et placez-le au congélateur. La crème glacée sera prête à déguster après environ 6 à 7 heures. Coupez-la en petits bâtonnets pour une dégustation facile.

- Cette méthode pour préparer la crème glacée à la banane est rapide, simple et délicieusement parfumée, mais elle peut manquer de consistance crémeuse et devenir granuleuse lorsqu’elle est conservée au congélateur.

- Pour éviter cela, retirez le récipient du congélateur après une heure, remuez bien le mélange, puis étalez la crème glacée uniformément avant de refermer le couvercle et de remettre le récipient au congélateur. Après 30 minutes, retirez à nouveau le récipient, remuez bien la crème glacée et replacez-la au congélateur. Répétez cette opération une fois de plus après 30 minutes supplémentaires, puis laissez reposer la crème glacée pendant 4 à 5 heures. Remuer régulièrement aide à briser les cristaux de glace, rendant ainsi la crème glacée plus onctueuse et plus lisse.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

