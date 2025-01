Calamar sauté à l’ananas

Le calamar sauté à l’ananas, une symphonie de saveurs vietnamiennes, combine des morceaux tendres de calamar et la douceur légèrement acidulée de l’ananas. Rehaussé de légumes comme les oignons et les tomates, le tout est sauté dans une sauce parfumée à l’ail et au nuoc mam (saumure de poisson), offrant un équilibre parfait entre fraîcheur et gourmandise.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 12 minutes

Ingrédients

- 600 g de calamar

- 1 ananas frais

- 2 oignons, 1 tomate

- 4 c.à.s d’huile

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam

- 1 c.à.s de sauce aux huîtres

- 1 c.à.s de sauce tomate

- 1 c.à.s de tapioca

- Quelques tiges de ciboules

- Poivre moulu

- 1 piment rouge

- 2 échalotes

- 1 gingembre

Préparation

- Laver les calamars puis couper en anneaux (1,5-2 cm épaisseur).

- Hacher finement les échalotes et l’ail.

- Couper l’ananas en morceaux.

- Couper les oignons, la tomate, et le gingembre en julienne.

- Laver et couper les céleris et ciboule en lamelles de 3-4 cm.

Cuisson

- Dans un wok, sur feu vif, verser 3 c.à.s d’huile. Dès que l’huile est chaude, ajouter l’échalote et l’ail hachés ainsi que le gingembre. Faire revenir le tout pendant 15 à 20 secondes, puis ajouter les morceaux de calamar. Mélanger soigneusement pendant 5 minutes en incorporant 1 c.à.s de nuoc mam et 1 c.à.s de sauce d’huître. Retirer ensuite le calamar à l’aide d’une écumoire et le déposer dans une grande assiette, en laissant la sauce dans le wok.

- Toujours dans le même wok, à feu vif, faire revenir les morceaux d’ananas dans la sauce restante. Mélanger bien pendant 5 minutes, puis ajouter les oignons et la tomate. Incorporer 1 c.à.s de sauce d’huître et 1 c.à.s de sauce tomate, puis mélanger soigneusement. Remettre le calamar dans le wok, ajouter 100 ml d’eau mélangée à 1 c.à.s de tapioca (farine ou fécule), et mélanger jusqu’à ébullition. Ajouter ensuite les ciboules ciselées, le poivre moulu, rectifier l’assaisonnement et, si souhaité, intégrer le piment rouge haché.

- Le calamar sauté à l’ananas n’attend plus qu’à être savouré, son alliance parfaite avec un riz blanc chaud promet un festin des sens.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/