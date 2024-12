Citrouille farcie à la viande et aux champignons

La citrouille est l’un des légumes les plus couramment consommés en Amérique du Nord. Riche en vitamines et en antioxydants, elle est un incontournable une alimentation équilibrée.

Farcie à la viande et aux champignons parfumés, ce plat est à la fois délicieuse et nutritive, un véritable régal pour vos papilles, tout en étant bénéfique pour la santé.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 50 minutes

Ingrédients

- 1 citrouille bien mûre 600 gr - 700 gr

- 2 champignons noirs (oreilles de chat)

- 4 têtes de champignons parfumés séchés (shiitake)

- 100 g de viande de porc

- 100 gr de pâté de porc

- 1/3 carotte

- ½ cuillère à café (c.à.c) de poivre blanc

- ½ cuillère à soupe (c.à.s) de sucre

- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.c de bouillon en poudre

- 2 gousses d’ail

- 2 échalotes

- 2 ou 3 tiges de ciboulette chinoise

* Facultatif : 1 petit piment rouge coupé en fines rondelles.

Préparation

- Faire tremper les champignons parfumés séchés et les champignons noirs dans de l’eau chaude pendant 20 minutes. Les laver, les rincer et bien les égoutter. Retirer les pieds (parties dures) et les hacher finement au couteau.

- Peler les échalotes et l’ail, puis les hacher finement.

- Peler la carotte, puis la râper ou la couper en petits dés.

- Laver les tiges de ciboule (3 à 4) et les hacher finement pour les incorporer à la préparation.

- Laver la viande, puis la hacher finement.

- Bien laver la citrouille. La peau, selon les goûts, peut être conservée ou retirée. Après avoir découpé le chapeau, on évide la chair à l’aide d’une cuillère. Celle-ci, ainsi que le chapeau, peut être coupée en dés pour enrichir la farce.

- Dans un grand bol, mélanger la viande hachée, le pâté de porc, les champignons noirs, les champignons parfumés séchés, les échalotes, la carotte, la ciboule. Assaisonner avec ½ c.à.s de sucre, 2 c.à.s de nuoc mam, une pincée de bouillon en poudre et une touche de poivre blanc. Mélanger soigneusement pour obtenir une farce harmonieuse.

- Laisser reposer la farce pendant au moins 30 minutes. Ensuite, remplir l’intérieur de la citrouille avec la farce, sans la tasser excessivement.

Cuisson

- Dans une marmite, verser 1 litre d’eau, puis porter à ébullition à feu vif. Une fois l’eau bouillante, réduire à feu doux, couvrir et laisser cuire pendant au moins 1 heure. Si vous utilisez une cocotte-minute, le temps de cuisson sera réduit à 40 minutes.

- Le bouillon restant peut-être assaisonné avec du sel, de la poudre d’assaisonnement et quelques ciboulettes chinoises finement coupées.

- Retirer la citrouille, la découper en petits morceaux et servir chaud.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

