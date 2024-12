Travers de porc au poivre

Les travers de porc au poivre, un classique de la gastronomie vietnamienne, séduisent par leur alliance subtile de saveurs sucrées, salées et épicées. Ce plat convivial, aux couleurs chaleureuses, est traditionnellement servi avec du riz blanc pour un repas complet et équilibré.

Pour 6 personnes

Préparation : 30 minutes

Marinage : 60 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 1,2 kg de travers de porc

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s de sucre

- 1 cuillère à café (c.à.c) de poivre moulu

- 1 c.à.s de poudre d’assaisonnement

- 1 c.à.s d’huile de noix de cajou

- 2 échalotes finement hachées

- 3 gousses d’ail finement hachées

- 1 c.à.s de jus de coco

- 2 c.à.s de ciboulette chinoise ciselée

Préparation

- Lavez les morceaux de travers de porc à l’eau froide. Placez-les ensuite dans une marmite d’eau, portez à ébullition. Faites bouillir 5 minutes, en retirant la mousse qui se forme à la surface pour une viande plus claire et savoureuse. Égouttez et rincez de nouveau. Réservez.

- Dans un récipient, mélangez les travers de porc avec 1 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de sucre, ½ c.à.c de poivre, 1 c.à.s de poudre d’assaisonnement, et la moitié des échalotes et de l’ail hachés. Mélangez puis laissez mariner pendant 60 minutes.

Cuisson

- Dans un wok à feu vif, faites chauffer 1 c.à.s d’huile de noix de cajou, ajoutez le reste des échalotes et de l’ail, et faites revenir jusqu’à ce que les morceaux de travers de porc soient légèrement grillés (environ 5-7 minutes). Retirez-les du wok.

- Dans un autre wok, préparez un caramel avec le sucre et l’eau : faites chauffer 1 c.à.s de sucre jusqu’à ce qu’il commence à brunir (2-3 minutes), ajoutez 1 c.à.s d’eau, et laissez bouillir à feu doux. Augmentez le feu et ajoutez les morceaux de travers de porc, en mélangeant pour bien les enrober de caramel (environ 2-3 minutes). Retirez-les du wok.

- Dans une marmite, mettez les travers de porc caramélisés, ajoutez 400 ml de jus de coco (jusqu’au niveau des morceaux) et 1 c.à.s de nuoc mam. Portez à ébullition, couvrez, et laissez mijoter 30 minutes à feu doux, en remuant toutes les 10 minutes. Ajoutez de l’eau (et non du jus de coco) si vous préférez une sauce plus abondante.

- Parsemez ½ c.à.c de poivre et 2 c.à.s de ciboulette chinoise vers la fin de la cuisson. Disposez sur les assiettes.

- Optionnel : si vous aimez le piment, ajoutez des rondelles de piment 5 minutes avant la fin de la cuisson.

Accompagné d’un bol de riz blanc et d’une salade verte, ce plat équilibré régalera vos papilles.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN