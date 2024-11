Canard mijoté au gingembre

Le canard mijoté au gingembre est un plat vietnamien savoureux où la viande de canard, marinée avec du gingembre, de l’ail et des épices, est mijotée dans une sauce à base de nuoc mam . La cuisson lente rend la viande tendre et l’imprègne de saveurs. Ce plat est généralement servi avec du riz blanc.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes.

Marinade : 30 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 1/2 canard (800 gr)

- 1 morceau de gingembre 5x5cm

- 2 échalotes finement hachées

- 4 gousses d’ail finement haché

- 3 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s de fond de volaille

- 2 c.à.s de sucre cassonade

- 2 tiges de ciboules chinoises finement coupées

- 1 cuillère à café (c.à.c) de poivre moulu

- 300 ml d’alcool blanc ou vinaigre

- 1 piment rouge finement coupé (facultatif)

Préparation

- Écraser la moitié du gingembre, le mélanger avec 300 ml d’alcool blanc (ou de vinaigre) et y plonger le canard. Tourner le canard dans ce mélange alcool-gingembre pour éliminer toute odeur indésirable, laisser reposer au moins 5 minutes. Bien rincer ensuite, égoutter, puis couper en morceaux selon votre préférence.

- Trancher le reste du gingembre en fines lamelles.

- Dans un récipient, mettre les morceaux de canard, ajouter un tiers de l’échalote et de l’ail hachés, 3 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de poudre d’assaisonnement pour poulet, 1/2 c.à.c de poivre moulu et 1/2 c.à.s de sucre cassonade. Mélanger et laisser mariner au moins 30 minutes.

Cuisson

- Dans un wok sur feu vif, verser 1,5 c.à.s de sucre cassonade au centre. Dès que le sucre commence à bouillir, remuer jusqu’à ce qu’il devienne brun (sans noircir). Ajouter rapidement l’échalote, l’ail et le gingembre, puis faire sauter pendant 10-15 secondes pour libérer les arômes. Ajouter ensuite la marinade de canard et bien mélanger pendant 5 minutes. Lorsque les morceaux de canard sont bien enrobés de caramel et légèrement réduits, verser 300 ml d’eau et porter à ébullition, puis réduire le feu à moyen et couvrir.

- Laisser mijoter à feu doux avec le couvercle, en remuant bien toutes les 5 minutes. Quand la sauce devient plus épaisse, ajouter 1/2 c.à.c de poivre moulu. Ajuster l’assaisonnement en ajoutant du nuoc mam ou du sel. Parsemer de ciboule chinoise finement coupée et servir chaud avec du riz blanc.

Bon succès et bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

