Thon grillé en marinade à la vietnamienne

Le thon est un véritable trésor nutritionnel. Riche en protéines et en oméga-3, il contribue à renforcer les muscles et à améliorer la santé cardiovasculaire. De l’apéritif raffiné au plat principal gourmet, le thon s’invite dans toutes les occasions et se décline en une infinité de recettes.

Pour 4 personnes

Préparation 15 minutes

Marinade : 60 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 1 thon entier de 1 kg ou 1 kg de darnes de thon

- 2 à 3 tiges de ciboulette chinoise

- 1 à 2 tiges de citronnelle coupées en rondelle

- 1 gousse d’ail finement hachée

- 2-3 petites échalotes finement hachées

- 1 cuillère à café (c.à.c) de sel fin

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1/2 c.à.c de sucre

- 1 c.à.c de piment

- 1 c.à.c de poudre d’assaisonnement (ou poudre de poulet)

- 2 c.à.c de sauce aux huîtres

- 2 c.à.s d’huile végétale (tournesol, arachide, sésame)

- Piment rouge entier ou ciselé (facultatif et selon le goût)

- 1 morceau de gingembre (2x4 cm) (moitié haché finement, moitié coupé en tranches minces)

- Poivre noir moulu

Préparation

- Laver le poisson, l’évider, faire des entailles sur les deux côtés et égoutter. Si vous avez des darnes, faites une entaille moyenne (2 cm d’épaisseur environ). Réserver.

- Dans un récipient, verser 1 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.c de poudre d’assaisonnement de poulet, 1/2 c.à.c de sucre, 2 c.à.c de sauce aux huîtres, 2 c.à.s d’huile, 1 c.à.c de sel fin et ail, les échalotes finement hachées. Mélanger bien cette mixture avant de faire revenir le thon. Prendre les gants alimentaires jetables pour frotter la mixture sur les 2 côtés du thon et dans le ventre ou les darnes. Réserver au frais pendant 60 minutes.

- Étaler du papier aluminium puis y déposer le poisson. Remplir le ventre avec les tranches de gingembre et les rondelles de citronnelles pour le parfumer pendant la cuisson. Verser le reste de mixture et enduire le thon.

Bien emballer.

Cuisson

* 1re option : au four

Préchauffer le four 5 minutes à 200 degrés. Mettre le thon emballé au four pendant 25-30 minutes. Le sortir, découper partiellement le papier pour parsemer de ciboulette chinoise ciselée. Si vous n’utilisez pas de four, dans l’air-fryer (friteuse à air chaud) vous pouvez cuire en 2 étapes : 20 minutes d’un côté et 15 minutes de l’autre.

* 2e option : au charbon

Mettre le thon bien emballé sur le grill pour le cuire au charbon de bois à 20-25 cm de distance, en le retournant toutes les 5 minutes à l’aide d’une pince. Ce mode de cuisson prend environ 30-35 minutes.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/