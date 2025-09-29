La grotte de Son Doong, star d’une série israélienne de télé-réalité

Keshet 12, la chaîne de télévision commerciale la plus regardée d'Israël, a diffusé le dernier épisode d’une célèbre série d’aventures et de téléréalité, mettant en lumière la beauté époustouflante de la grotte de Son Doong au Vietnam, la plus grande du genre au monde.

Cette fois, le journaliste Danny Kushmaro a choisi la grotte de Son Doong comme destination pour son émission de téléréalité. Tout au long de l’expédition, Kushmaro et son équipe ont dû relever des défis extrêmes : sentiers boueux, parois rocheuses imposantes, gorges glissantes, obscurité totale et espaces privés d’oxygène. Il lui est arrivé de glisser et de tomber, complètement coupé de toute communication, confronté à des risques constants tout au long du parcours.

Parallèlement à ces dangers, l’émission a capturé des scènes époustouflantes à l’intérieur de Son Doong : des faisceaux de lumière traversant d’immenses "puits célestes", une forêt primitive s’épanouissant au cœur de la grotte, une rivière souterraine serpentant sous des falaises abruptes et des stalagmites colossales – autant de scènes évoquant un royaume surnaturel caché sous la surface de la terre.

La grotte de Son Doong est unique en son genre. Traduit par "Grotte de la montagne de la rivière", on pense que la grotte a été formée par la rivière, l’érosion de la rivière Rao Thuong dans les contreforts des montagnes calcaires de Truong Son. Par conséquent, un grand tunnel s’est formé sous les falaises. Mesurant 200 m de haut, 175 m de large et 9,4 km de long, cette grotte est estimée contenir un gratte-ciel new-yorkais de 40 étages.

Pour Kushmaro, ce voyage n’était pas seulement une épreuve physique, mais aussi une expérience mentale profonde, le forçant à affronter la peur, l’isolement et la frontière ténue entre sécurité et danger. Il a décrit Son Doong comme le lieu où le lien fragile et sacré entre l’homme et la nature est le plus profondément ressenti.

La série d’aventures et de télé-réalité avait déjà emmené Kushmaro dans d’autres lieux extrêmes, notamment l’Arctique. Cependant, le défi de Son Doong s’est révélé unique par le contraste saisissant entre une beauté saisissante et un danger omniprésent.

