Quang Binh

Phong Nha en tête du classement des destinations printanières les plus abordables en Asie

La plateforme de voyage numérique Agoda a dévoilé sa liste des destinations les plus abordables en Asie pour les voyages de printemps en avril et mai 2025. Des plages paisibles aux villes animées, ces destinations offrent aux voyageurs soucieux de leur budget l’opportunité d’explorer sans se ruiner.

Photo : VNA/CVN

Phong Nha, au Vietnam, arrive en tête du classement avec un tarif moyen de seulement 28 dollars par nuit, ce qui en fait un choix idéal pour ceux en quête d’aventure et de beauté naturelle ce printemps.

Phong Nha est suivi dans le top trois par Tirupati, en Inde, et Hat Yai, en Thaïlande, avec des tarifs moyens de 34 dollars et 40 dollars par nuit, respectivement. Ces destinations offrent un mélange d’expériences culturelles, gastronomiques et paysagères, parfaites pour une escapade printanière.

Matteo Frigerio, Directeur Marketing chez Agoda, a déclaré : "Avril et mai sont des mois de voyage très prisés en Asie, avec des fêtes comme la Golden Week au Japon et Songkran en Thaïlande qui stimulent la demande. Mais les voyageurs peuvent être rassurés : Agoda propose un excellent rapport qualité-prix sur l’hébergement, les vols et les activités, avec de nombreuses destinations abordables prouvant que les voyages à petit budget restent possibles, même en haute saison".

Le classement des destinations printanières les moins chères est basé sur les tarifs moyens des chambres dans les vingt destinations les plus populaires de neuf marchés asiatiques, offrant ainsi aux voyageurs un aperçu des options économiques disponibles.

Réputé pour ses grottes spectaculaires et ses paysages luxuriants Phong Nha est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les visiteurs peuvent explorer le Parc national de Phong Nha - Ke Bang, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui abrite certaines des plus grandes grottes du monde, ou encore profiter d’une paisible balade en bateau sur la rivière Son. La région offre également de nombreuses possibilités de randonnée, de cyclisme et d’immersion dans la culture locale.

Photo : VNA/CVN

Pour établir ce classement, Agoda a analysé les tarifs moyens des chambres dans les vingt destinations les plus populaires par marché, en se basant sur les réservations d’hébergements. Seules les réservations effectuées en janvier ou février 2025, avec une date d’arrivée comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2025, ont été prises en compte dans l’analyse. Les prix indiqués correspondent à des moyennes, sont susceptibles de changer et ne peuvent être garantis.

Agoda, une plateforme de voyage numérique, permet à chacun de découvrir le monde à moindre coût grâce à ses offres avantageuses sur un réseau mondial de plus de 5 millions d’hôtels et hébergements de vacances, ainsi que des vols, activités et bien plus encore. Le site Agoda.com et l’application mobile Agoda sont disponibles en 39 langues et bénéficient d’un service client 24h/24 et 7j/7.

Basée à Singapour, Agoda fait partie du groupe Booking Holdings (Nasdaq : BKNG) et emploie plus de 7.000 collaborateurs dans 27 marchés, avec pour mission d’exploiter les meilleures technologies afin de faciliter toujours plus le voyage.

VNA/CVN