Transports ferroviaires : 51 trains supplémentaires pour la Fête nationale 2025

La Compagnie par actions de transport ferroviaire a annoncé la mise en circulation de 51 trains supplémentaires sur les principales lignes du pays, du 21 août au 2 septembre, afin de répondre à la forte demande de déplacements à l’occasion de la Fête nationale.

Photo: VNA/CVN

Sur l’axe Nord-Sud, six paires de trains Thông Nhât (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 et SE11/12) continueront d’assurer le service quotidien. La ligne Hanoï – Dà Nang bénéficiera de deux trains supplémentaires (SE17 le 29 août et SE18 le 1er septembre), en plus du service habituel SE19/20. De Hanoï vers Vinh, cinq trains viendront s’ajouter aux dessertes régulières, tandis que la liaison Hanoï – Thanh Hoa sera renforcée par huit trains spéciaux circulant du 30 août au 2 septembre.

La ligne Hanoï – Dông Hoi accueillera deux trains supplémentaires (QB1 le 29 août et QB2 le 1er septembre) tandis que Hanoï – Haï Phong, qui dispose déjà de quatre paires de trains quotidiens, sera renforcée par quatre rotations additionnelles.

Au Sud, la liaison Saïgon – Quy Nhon comptera douze trains supplémentaires, tandis que la ligne Saïgon – Nha Trang sera renforcée par neuf et celle de Saïgon – Phan Thiêt par six.

Les dessertes régulières, telles que Hanoï – Lào Cai, Huê – Dà Nang ou encore Saïgon – Dà Nang, continueront également de fonctionner normalement.

Par ailleurs, deux trains spéciaux transporteront environ 1.200 militaires de Hanoï vers Tam Ky et Saïgon le 3 septembre, après leur participation au défilé.

Au 21 août 2025, plus de 70.000 billets avaient déjà été vendus, soit 41% du niveau enregistré à la même période l’an dernier.

VNA/CVN