Fête nationale : le Premier ministre exige une sécurité renforcée pour les célébrations

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié, le 21 août, la directive officielle N°139, demandant aux ministères, aux secteurs et aux localités de renforcer la sécurité et l’ordre public à l’occasion des célébrations de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Cette année, les congés de la Fête nationale dureront quatre jours, avec de nombreux événements majeurs marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), auxquels participeront de larges effectifs ainsi que des délégations internationales. Le document souligne que des forces hostiles pourraient tenter d’exploiter ces événements pour saper et diviser le grand bloc d’union nationale.

Par ailleurs, la multiplication des déplacements, des visites familiales, des activités du tourisme et de la participation du public aux activités commémoratives entraîne des risques potentiellement complexes pour la sécurité, l’ordre social, ainsi qu’une hausse de la criminalité, des fléaux sociaux, des accidents de la route et des incendies...

Le Premier ministre a demandé aux ministres, aux chefs d’organismes ministériels et d’agences gouvernementales, ainsi qu’aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, de diriger une mise en œuvre stricte les directives existantes en matière de sécurité et de prévention des incendies. Il leur est demandé de maîtriser la situation, d’anticiper les risques et de préparer des plans de réponse pour gérer toute évolution complexe, en assurant la sécurité des sites et objectifs clés, des événements nationaux importants, des dirigeants du Parti et de l’État, des délégations étrangères, ainsi que des biens, de la santé des citoyens et des entreprises.

Le ministère de la Police a été chargé de collaborer étroitement avec les ministères de la Défense et des Affaires étrangères pour protéger fermement la souveraineté, la sécurité et les intérêts nationaux. Il doit intensifier la surveillance des zones et des individus à risque afin de prévenir et neutraliser les activités terroristes et subversives. Le ministère a également pour mission de réprimer vigoureusement les fléaux sociaux fréquents lors des festivités, tels que les jeux d’argent illégaux, les vols, le trafic de drogue et les courses de rue. Parallèlement, des mesures de prévention des incendies et de régulation du trafic sont renforcées, notamment aux abords des grandes villes et des lieux de rassemblement...

Photo : VNA/CVN

En coordination avec les autres organismes compétents, le ministère de la Défense doit contrôler la situation et réagir rapidement à toute menace pour la défense, la sécurité et l’ordre social. Il doit également intensifier les patrouilles aux frontières pour prévenir et sanctionner avec fermeté les entrées et sorties illégales du territoire.

De son côté, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme travaille avec les organes de presse pour sensibiliser le public aux enjeux de sécurité. En lien avec le ministère de la Sécurité publique, il lutte également contre la diffusion d’informations malveillantes sur Internet.

Enfin, les Comités populaires de niveau provincial sont chargés de garantir l’ordre public sur leur territoire. Ils doivent intensifier les inspections en matière de prévention des incendies et mobiliser la population pour prévenir les fléaux sociaux et signaler toute infraction.

VNA/CVN