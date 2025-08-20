Fête nationale

Hanoï ajuste le plan de circulation pour la première répétition générale du défilé

A partir de 11h30 le 21 août (soit 05h30 plus tôt que l’horaire initialement annoncé) jusqu’à 03h00 du matin le 22 août, la circulation sera interdite ou restreinte sur de nombreux axes de la capitale Hanoï.

Afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de la première répétition générale en préparation du défilé et de la parade célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), la Police municipale de Hanoï a annoncé, le 20 août, un ajustement des horaires de régulation du trafic. L’objectif est de permettre aux habitants de mieux organiser leurs déplacements et d’éviter les embouteillages.

Les interdictions s’appliqueront à plusieurs artères principales, parmi lesquelles Hoang Hoa Tham, Thuy Khuê, Mai Xuân Thuong, Quan Thanh, Phan Dinh Phung, Hung Vuong, Thanh Niên, Diên Biên Phu, Lê Hông Phong, Kim Ma, Liêu Giai, Van Cao, Yên Phu, Lê Duân, Trang Thi, Trang Tiên, Ngô Quyên, Giang Vo, Lang Ha, Lang, ainsi que de nombreuses rues avoisinantes. Seuls les véhicules identifiés comme servant directement les événements (voitures de sécurité, de service, bus, véhicules de collecte des déchets ou de gestion d’incidents) seront autorisés.

Dans la zone comprise entre la ceinture 1 et la ceinture 2, les camions de plus de 1,5 tonne et les autocars de plus de 16 places seront temporairement interdits, à l’exception des véhicules bénéficiant d’autorisations spéciales.

La Police de Hanoï rappelle que les détails complets de ces restrictions sont disponibles sur le site officiel : congan.hanoi.gov.vn, a80.hanoi.gov.vn ainsi que sur les canaux d’information officiels.

Selon ce calendrier, la première répétition générale aura lieu le 21 août à 20h, suivie d’une seconde le 24 août à 20h, d’une répétition préliminaire le 27 août à 20h et d'une grande répétition le 30 août à 6h30 du matin.

VNA/CVN