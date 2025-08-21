Le journal Quân Dôi Nhân dân lance son édition en ligne en russe

Le journal Quân Dôi Nhân dân (Armée populaire) a lancé son édition en ligne en russe lors d'une cérémonie organisée le 21 août à Hanoï, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre).

En tant qu’organe de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense nationale, le journal joue un rôle essentiel dans la diffusion d’informations sur les orientations et les politiques du Parti, les lois de l’État ainsi que les activités militaires et de défense. Il reflète les aspirations du peuple et constitue en même temps un canal important de communication externe.

Outre l’édition en vietnamien, le journal a déjà lancé des versions en ligne en anglais, en chinois, en lao et en khmer, contribuant ainsi de manière significative à l’information externe et au renforcement de l’amitié avec les amis internationaux. L’édition en russe s’inscrit dans la feuille de route de développement de ce journal de soldat approuvée par les autorités compétentes.

Le général de brigade Doàn Xuân Bô, rédacteur en chef du journal Quân Dôi Nhân dân, a souligné que cette publication visait à renforcer les efforts d’information pour le lectorat à l'étranger du Vietnam, notamment à travers une couverture en russe des questions de défense, tout en présentant le pays et son peuple, et en valorisant le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Elle a également pour objectif de sensibiliser les jeunes, les officiers et les soldats à la préservation et à la promotion de l’amitié traditionnelle entre les deux nations, tout en contrant les points de vue déformés susceptibles de nuire aux relations bilatérales.

Malgré des débuts difficiles, l’équipe éditoriale russe a réussi à développer une plateforme diversifiée et structurée, en adéquation avec l’orientation générale du journal. Dans le contexte médiatique actuel, en constante mutation, le général Doàn Xuân Bô a insisté sur la nécessité de diffuser des informations "solides, standardisées et facilement accessibles", notamment pour les lecteurs étrangers. Il a exprimé le souhait que l’édition en russe respecte scrupuleusement les lignes directrices du Parti, applique avec rigueur et créativité l’orientation éditoriale et développe des approches innovantes adaptées aux évolutions du journalisme moderne.

Lors de la cérémonie de lancement, le général Doàn Xuân Bô, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, et d’autres délégués ont officiellement activé le site en ligne à l’adresse ru.qdnd.vn.

L’édition en langue russe propose plusieurs rubriques : nouvelles politiques, relations d’amitié Vietnam-Russie, coopération au développement, Armée populaire vietnamienne, culture et peuple vietnamiens, sports et divertissements, ainsi que des contenus multimédias (images, vidéos, audio).

L’ambassadeur Bezdetko a souligné l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité ainsi que de l’échange d’informations pour renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie. Il a exprimé l’espoir que cette nouvelle plateforme permettra aux lecteurs russes d’accéder aux informations les plus récentes sur le Vietnam, de mieux comprendre son développement socio-économique et sa position sur la scène internationale, contribuant ainsi à approfondir l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays.

