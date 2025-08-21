L'Université Lac Hông participera à l'ABU Robocon 2025 en Mongolie

L’équipe Robocon de l’Université Lac Hông représentera le Vietnam au Concours de robots Asie-Pacifique (ABU Robocon 2025), qui se tiendra le 24 août en Mongolie.

L’équipe LH-UDS de l’Université Lac Hông rejoindra les délégations des pays et territoires suivants : Cambodge, Grèce, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie, Népal, Sri Lanka, Thaïlande et Hong Kong (Chine), pour participer à l’ABU Robocon 2025.

La compétition ABU Robocon 2025, placée sous le thème "Guerriers du basket-ball", est très compétitive et exige une stratégie tactique judicieuse. Selon l’évaluation des membres du jury du Concours national Robocon 2025, les points forts de l’équipe LH-UDS ont été sa parfaite compréhension des règles du jeu et sa persévérance, avec une stratégie défensive efficace dès le début, empêchant l’adversaire de marquer des points.

L’équipe LH-UDS (Unstoppable Dream Shot) est composée de 15 membres, sous la direction du Professeur Nguyên Dinh Dai. Le capitaine de l’équipe LH-UDS, Lâm Quoc Tho, a expliqué que le choix de ce nom "très audacieux" était motivé par le fait que, lors de la recherche et de la conception du mécanisme du robot, ainsi que lors de la compétition nationale, toute l’équipe souhaitait démontrer sa confiance et sa volonté de concourir et de gagner.

Lors de sa conquête du Concours National Robocon 2025, l’équipe de l’Université Lac Hông a non seulement remporté le championnat national, mais a également fait forte impression en devenant la première équipe à marquer des points lors de la finale grâce à un lancer long à 3 points.

Forte de 21 ans d’expérience en compétitions de robotique, l’Université Lac Hông a remporté 10 championnats nationaux et 3 compétitions de robotique Asie-Pacifique, confirmant ainsi sa position de leader dans le domaine de la création et de la recherche en robotique par les étudiants.

Pour se préparer à la compétition de cette année, l’équipe a suivi 8 mois d’entraînement et a surmonté de nombreuses difficultés. Le chef d’équipe, Lâm Quôc Tho, se souvient d’un souvenir inoubliable : une panne du système de tir et de la manette de jeu juste avant la compétition à élimination directe, obligeant toute l’équipe à veiller toute la nuit pour la réparer et pouvoir entrer sur le terrain le lendemain.

Il a adressé ce message : "Nous sommes très honorés et fiers de représenter le Vietnam à l’ABU Robocon 2025 et d’avoir l’opportunité de rivaliser avec les meilleures équipes de la région. Nous ferons de notre mieux pour contribuer et faire preuve de créativité sur ce terrain. Grâce à une préparation minutieuse et aux encouragements des enseignants de l’Université Lạc Hồng, nous déploierons tous nos efforts pour obtenir les meilleurs résultats et faire rayonner le pays."

Pour remporter 10 championnats nationaux et 3 championnats de la Compétition de robotique Asie-Pacifique, l’Université Lac Hông a investi massivement dans les domaines de l’électricité, de l’électronique, de la mécanique, de l’automatisation et des technologies de l’information.

Selon le Dr. Lâm Thanh Hiên, recteur de l’Université Lac Hông, l’établissement étudie la possibilité d’ouvrir une spécialisation en robotique et intelligence artificielle - une formation pluridisciplinaire combinant électricité, électronique, mécanique, automatisation et technologies de l’information. Cette spécialisation s’impose progressivement comme un fer de lance dans ce domaine technologique, avec un fort potentiel de développement.

À propos du tournoi de cette année, le Dr. Lâm Thanh Hiên a déclaré : "Selon nos analyses, nos principaux adversaires sont le Japon, Hong Kong et la Thaïlande. Grâce à notre préparation rigoureuse, nous sommes néanmoins confiants de pouvoir remporter le titre. Je suis convaincu que l'équipe LH-UDS, forte de sa discipline, de sa créativité et de son dévouement, sera à la hauteur du défi."

VNA/CVN