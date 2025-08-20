Hanoï

Quatre-vingt ans de fierté nationale : l’Exposition des réalisations du Vietnam

Du 28 août au 5 septembre 2025, l’Exposition des réalisations nationales se tiendra au Centre national d’exposition - nouveau symbole architectural de Hanoï. D’une ampleur exceptionnelle, l’événement réunira ministères, localités et entreprises représentatives. Il devrait devenir un repère politico-culturel majeur de l’année, ravivant la fierté nationale à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale.

Préparatifs méticuleux

Dès le début du mois d’août, le Comité de pilotage national a formulé des directives fermes afin d’assurer la réussite de l’exposition, en garantissant sécurité, sobriété budgétaire, mais aussi ampleur et force de conviction. Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, chef du Comité de pilotage, a souligné : "L’exposition n’est pas seulement l’occasion de revisiter les 80 années de parcours de la nation, mais aussi d’exprimer l’aspiration à s’élever dans une nouvelle ère. Les contenus présentés doivent refléter toute la stature et la position du Vietnam sur la scène internationale".

Le Comité populaire de la capitale s’est vu confier la tâche de coordonner étroitement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme afin de garantir infrastructures, cadre urbain, sécurité et dispositifs sanitaires. Les principaux axes routiers autour du Centre national d’exposition ont été réaménagés et décorés de drapeaux, bannières et affiches, instaurant une atmosphère solennelle et festive.

Parallèlement, de nombreux programmes artistiques soigneusement élaborés sont en préparation, dont le spectacle Hanoï - L’aspiration éternelle du Vietnam, prévu en direct à la télévision, alliant arts traditionnels et modernes.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 28 août, en présence d’environ 6 000 délégués et invités nationaux et internationaux. Durant toute une semaine, l’exposition sera ouverte gratuitement au public de 09h00 à 22h00, offrant une expérience accessible et attrayante.

Un nouveau symbole de la capitale

Il s’agit du premier grand événement organisé au Centre national d’exposition – un ouvrage moderne de plusieurs centaines de milliers de m², capable d’accueillir simultanément expositions, conférences, spectacles et manifestations en plein air. Ce centre est appelé à devenir un lieu incontournable pour les événements nationaux et internationaux.

Les espaces d’exposition seront répartis en plusieurs zones, présentant de manière globale les réalisations du pays au cours des 80 dernières années. Le pavillon de Hanoï retiendra particulièrement l’attention avec une maquette du Schéma directeur d’aménagement de la capitale à l’horizon 2045 et vision 2065, illustrant l’ambition de bâtir une métropole verte, intelligente et durable. Hanoï y présentera également ses produits OCOP, ses spécialités artisanales, et un espace de promotion touristique recourant aux technologies numériques pour offrir une expérience interactive et immersive.

En marge des stands, une série d’activités parallèles sera organisée : colloques thématiques, tables rondes, échanges culturels et artistiques, démonstrations de savoir-faire traditionnels, grands concerts et animations sportives. Autant d’événements destinés à créer une atmosphère vibrante et à relier les différentes régions du pays.

Les habitants de la capitale expriment leur impatience. Lê Xuân Dao, de la commune de Dông Anh, confie : "Ce n’est pas seulement l’occasion de contempler les réalisations du pays, mais aussi de rendre hommage aux générations qui nous ont précédés et de nourrir notre fierté nationale".

La jeunesse voit dans cette exposition une chance de découvrir connaissances et perspectives d’avenir. Đoàn Mai Chi, étudiante à l’Université d’Économie nationale, témoigne : "Nous avons hâte d’expérimenter les applications technologiques interactives, de découvrir les modèles d’aménagement et d’explorer les projets d’avenir pour la capitale et le pays".

L’Exposition des réalisations nationales, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, ne se limite pas à un simple espace de présentation : elle constitue un message affirmant l’aspiration à l’élévation du Vietnam. Dans un cadre reliant passé, présent et avenir, l’événement promet de laisser une empreinte profonde dans le cœur des citoyens comme des amis internationaux et de devenir un rendez-vous culturel, politique et touristique emblématique de l’année 2025.

