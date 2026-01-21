XIVe Congrès du Parti

Transparence et résultats satisfaisants : l’empreinte des réformes

Sous l’égide du Parti, le gouvernement et le Premier ministre ont mené une action proactive, flexible, créative et efficace, avec un mot d’ordre clair : discuter pour agir, pas pour reculer. L’objectif est de provoquer des ruptures institutionnelles et opérationnelles afin de renverser la donne.

En 2025, le Parti et l’État ont accéléré la modernisation du cadre institutionnel, levé les obstacles à la production et aux affaires, fluidifié, mobilisé et utilisé efficacement l’ensemble des ressources afin de créer des accélérations de développement dans tous les secteurs.

La priorité a consisté à stimuler la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres de l’économie.

Le fait marquant de l’année écoulée tient à la refonte institutionnelle et à la "révolution" de rationalisation de l’appareil, avec la réorganisation des administrations locales sur deux niveaux. Le gouvernement a dirigé l’élaboration et la coordination de dossiers soumis au Politburo du Parti, qui a promulgué dix résolutions à portée structurante dans des domaines clés.

Le Parti et le gouvernement ont piloté avec fermeté et efficacité cette réorganisation, couplée à une décentralisation et à une délégation de compétences renforcées.

Les effectifs de l’administration d’État ont été réduits de 145.000 postes. Les dépenses de fonctionnement diminuent de 39.000 milliards de dôngs par an. À ce jour, les autorités locales à deux niveaux ont, dans l’ensemble, stabilisé leur fonctionnement, opérant une transition d’une logique de gestion administrative vers une logique de service au public et de développement "facilitateur".

Le caractère opportun et efficace des orientations du Parti et de la conduite gouvernementale en 2025 se mesure à des indicateurs saillants, objectifs, "qui ne se prêtent pas aux retouches".

En réalité, la conjoncture socio-économique vietnamienne a continué d’évoluer positivement ces derniers temps, avec une dynamique "mois après mois, trimestre après trimestre" orientée à la hausse, et l’atteinte, voire le dépassement, des 15 objectifs clés fixés pour 2025.

Le chiffre qui fait taire les doutes des plus sceptiques est sans appel : la croissance du PIB a atteint 8,02% en 2025.

Quelle portée dans le contexte mondial et régional ?

Selon le dernier rapport du Centre for Economics and Business Research (CEBR), basé au Royaume-Uni, le Vietnam affiche une croissance supérieure à la moyenne mondiale et figure parmi les économies les plus dynamiques de l’Asie-Pacifique.

Dans le détail, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) anticipe une croissance mondiale de 3,2% pour l’année. Le FMI et l’Union européenne évoquent respectivement 3,2% et 3,1%.

À l’échelle de l’ASEAN, les estimations du gouvernement singapourien font état d’une progression du Produit intérieur brut (PIB) de 4,8% en 2025, tandis que la Thaïlande et l’Indonésie enregistreraient 2% et 4,9%.

La performance remarquable du Vietnam est d’autant plus notable qu’il a maintenu une stabilité macroéconomique, avec une inflation contenue à 3,31% et des soldes clés, notamment les déficits budgétaires ainsi que les dettes publiques, d’État et extérieures, largement inférieurs aux limites légales.

Son PIB a dépassé 514 milliards de dollars en 2025, lui assurant la 32e place mondiale, soit un gain de cinq places par rapport à l’année précédente, et confortant ainsi sa position parmi les plus grandes économies mondiales. Le PIB par habitant a atteint 5.026 dollars, soit plus de 1,4 fois le niveau de 2020, propulsant officiellement le Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur.

Priorité aux investissements pour le développement

Pays en développement, le Vietnam entend donner la priorité à l’achèvement de ses infrastructures, avec un accent sur un réseau de transport intégré (routier et ferroviaire) mobilisant des capitaux massifs ; des infrastructures numériques (5G, IoT, IA, big data) au service des villes intelligentes ; ainsi que des infrastructures énergétiques et logistiques. L’objectif : un développement durable, la modernisation du pays, l’ouverture de nouveaux espaces de croissance et l’accélération de l’économie.

Le XIIIe Congrès national du Parti a fait de la mise en place d’un système d’infrastructures moderne et cohérent l’un des trois "sauts stratégiques". Le transport en constitue l’épine dorsale, fondement de la croissance, de l’intégration interrégionale et de la compétitivité nationale.

Évoquant ce chantier prioritaire dans un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’essor des grands projets d’infrastructures, notamment dans les domaines des transports, de l’énergie, de la logistique, des services, de la santé, de l’éducation, du numérique et de l’urbain, pensés à grande échelle, interconnectés et à fort effet d’entraînement. Ils ouvrent de nouveaux espaces de développement, valorisent le foncier, renforcent l’attractivité et jettent les bases pour faire du Vietnam un hub régional et mondial.

À fin 2025, le pays a achevé et mis en service environ 3.345 km d’autoroutes et plus de 1.711 km de routes côtières, dépassant les objectifs du XIIIe Congrès.

L’année 2025 se distingue notamment par trois vagues de lancements et d’inaugurations couvrant 564 projets d’infrastructures majeurs, pour un investissement total de plus de 5.140.000 milliards de dôngs, dont près de 75% de capitaux privés, preuve de l’efficacité de la mobilisation des ressources de la société au service de l’investissement productif.

La science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été poussées avec vigueur, produisant des résultats initiaux significatifs. Dans le sillage de la Résolution N57, adoptée fin 2024 par le Politburo du Parti, le gouvernement a, en un an, soumis et obtenu du Parlement l’adoption de dix lois encadrant directement la science, la technologie, l’innovation et le numérique, ainsi que de 19 décrets d’application.

Le Vietnam se hisse au 2e rang de l’ASEAN pour l’investissement dans l’IA, au 6e sur 40 pays pour l’AI Index et au 44e sur 139 pour l’Indice mondial de l’innovation.

La percée en matière d’infrastructures modernes et intégrées est appelée à jouer un rôle de socle pour atteindre, en 2026, une croissance du PIB à deux chiffres, première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès du Parti et du plan quinquennal 2026-2030.

Dans cette perspective, le Premier ministre exige des ministères et des collectivités qu’ils garantissent le respect du calendrier des projets d’infrastructures stratégiques et prioritaires et concentrent les ressources sur les programmes à fort impact pour le développement socio-économique.

Parmi les chantiers phares figurent la mise en œuvre de la ligne ferroviaire Lào Cai-Hanoï-Hai Phong ; l’achèvement des études et de la conception des lignes ferroviaires vers la Chine ; la ligne à grande vitesse Nord-Sud ; le développement des infrastructures énergétiques pour soutenir la croissance, garantir la sécurité énergétique et relancer le nucléaire civil ; ainsi que l’investissement dans plusieurs équipements nationaux majeurs de culture, de sport, d’éducation et de santé, à vocation régionale et internationale.

