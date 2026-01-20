Parti : les médias appelés à mettre en lumière les priorités et innovations du XIVe Congrès national

Dans l’après-midi du 20 janvier, pendant la pause des travaux du XIV e Congrès national du Parti, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu au Centre de presse du Congrès pour saluer et encourager les journalistes en mission.

Photo : VNA/CVN

Le Centre de presse du XIVe Congrès est organisé et exploité de manière scientifique et méthodique. Il est doté d’infrastructures et d’équipements techniques modernes, d’une connexion Internet à haut débit, de plus de 150 ordinateurs portables et de bureau, d’imprimantes, de fax et de dix écrans de télévision grand format. L’ensemble crée les meilleures conditions possibles pour la couverture médiatique du congrès.

Le centre accueille également les conférences de presse et constitue un espace d’échanges et d’entretiens entre les journalistes et les acteurs concernés par les travaux du congrès.

Au cours des deux derniers jours, près de 600 journalistes et techniciens représentant 113 organes de presse nationaux, ainsi que près de 100 journalistes et assistants de presse issus de 43 agences de presse étrangères, des correspondants de la diaspora vietnamienne et des médias de Partis politiques et Partis au pouvoir, ont participé à la couverture de l’événement.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la presse constituait une force à la fois exigeante et essentielle. Il a appelé à lui accorder la priorité et à créer les meilleures conditions pour son activité.

Photo : VNA/CVN

Il a en particulier invité les médias à se concentrer sur les contenus clés et les nouveautés du XIVe congrès, tels que l’intégration de plusieurs rapports en un document unique ; le rapport présenté par le secrétaire général lors de la séance d’ouverture, concis et centré sur les points essentiels et les innovations, ainsi que sur les actions immédiates à entreprendre. Il a également mis en exergue les percées majeures soulignées par le secrétaire général Tô Lâm lors de l’ouverture du congrès : une vision stratégique, une pensée audacieuse et des actions résolues.

Parallèlement à l’information sur le XIVe Congrès national du Parti, le Premier ministre a demandé à la presse de refléter l’atmosphère joyeuse et enthousiaste des cadres, des membres du Parti et de l’ensemble de la population à l’égard de cet événement politique majeur du pays.

VNA/CVN