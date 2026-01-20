Accident ferroviaire en Espagne : message de condoléances du Premier ministre vietnamien

>> Catastrophe ferroviaire en Grèce: des milliers de manifestants réclament "justice"
>> Espagne : au moins 21 morts et des dizaines de blessés dans un accident entre deux trains
|Lieu de l'accident ferroviaire entre deux trains à grande vitesse à Adamuz, en Espagne, le 18 janvier 2026.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
Un accident ferroviaire dans le Sud de l'Espagne, impliquant deux trains à grande vitesse, a fait le 18 janvier au moins 21 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon un dernier bilan communiqué par la Garde civile.
Selon des médias espagnols, plus de 300 personnes se trouvaient dans le train de Yrio et plus de 100 dans l'autre train, appartenant à la compagnie nationale espagnole Renfe.
