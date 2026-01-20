Accident ferroviaire en Espagne : message de condoléances du Premier ministre vietnamien

À la nouvelle de l’accident survenu entre deux trains à grande vitesse, Iryo et Alvia, à Adamuz, province de Cordoue, en Espagne, ayant fait de nombreuses victimes, le 20 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message de condoléances à son homologue espagnol Pedro Sánchez.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Un accident ferroviaire dans le Sud de l'Espagne, impliquant deux trains à grande vitesse, a fait le 18 janvier au moins 21 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon un dernier bilan communiqué par la Garde civile.

Selon des médias espagnols, plus de 300 personnes se trouvaient dans le train de Yrio et plus de 100 dans l'autre train, appartenant à la compagnie nationale espagnole Renfe.

VNA/CVN