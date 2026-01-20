XIVe Congrès national du Parti : de grandes attentes envers la nouvelle direction du Vietnam

Le jour d’ouverture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le 20 janvier à Hanoï, le journaliste Vu Hoàng Lân, représentant de PhoBolsaTV, a souligné les grandes attentes de la communauté vietnamienne de l’étranger envers la nouvelle direction du Vietnam et sa vision à long terme du développement national à l’horizon 2045.

Photo : VNA/CVN

Au Centre de presse de Hanoï, il a partagé ses impressions avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur le travail d’organisation du congrès, saluant l’excellent dispositif de sécurité et les installations modernes.

Faisant partie des rares médias vietnamiens de l’étranger accrédités pour couvrir l’événement, il a exprimé l’espoir de voir émerger une équipe dirigeante pleinement capable d’élaborer des politiques efficaces et de guider le Vietnam vers un développement robuste dans les années à venir.

Il ne s’agit pas seulement d’une vision à cinq ans (2026-2030), mais aussi d’une orientation stratégique à l’horizon 2045, conformément aux objectifs largement annoncés, a-t-il déclaré.

En tant que membre de PhoBolsaTV, une chaîne médiatique bien connue des communautés vietnamiennes de l’étranger, Vu Hoàng Lân a affirmé qu’il ferait tout son possible pour transmettre les informations concernant le Congrès avec la plus grande exactitude et fidélité possible.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam réunit 1.586 délégués, représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti. Sont également présents d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, des représentants du Front de la Patrie du Vietnam, des vétérans révolutionnaires, des Mères Héroïnes, des personnalités, intellectuels, artistes, responsables religieux, des représentants de la jeune génération, ainsi que des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et d’organisations internationales au Vietnam, venus assister à la séance d’ouverture.

Le Congrès se déroule sous le thème "Sous la glorieuse bannière du Parti, unir nos forces et nos volontés pour réaliser avec succès les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030; affirmer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance nationales ; et avancer résolument dans l’ère de l’essor de la nation, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, la civilisation et le bonheur, en progressant fermement vers le socialisme".

VNA/CVN