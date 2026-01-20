XIVe Congrès du Parti

Appel à transformer les orientations politiques en actions concrètes

En marge du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le 20 janvier, le général Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a accordé une interview à la presse sur les principaux messages et aspirations de développement adressés par le Congrès, l’édification d'une armée politiquement forte ainsi que les contributions du travail d'information et de communication lors de cet événement.

Photo : VNA/CVN

Le général Nguyên Trong Nghia a qualifié le XIVe Congrès d'événement politique d'une importance exceptionnelle, marquant non seulement le bilan de cinq années de mise en oeuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national, mais aussi celui de quatre décennies de mise en œuvre du processus de Dôi Moi (Renouveau).

Citant la parole du secrétaire général Tô Lâm, il a affirmé que le pays se trouve à un moment historique pour entrer dans une nouvelle ère de progrès pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, la civilisation et le bonheur.

Selon lui, le message transmis par le secrétaire général Tô Lâm lors de la séance d'ouverture du Congrès exprime une conviction profonde, ainsi qu'une nouvelle aspiration et une volonté d'agir concrètement. Le Congrès véhicule un message empreint de l'esprit de "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement".

Saluant l’innovation dans l'élaboration des documents de cet événement, il a souligné que le Rapport politique du Congrès est non seulement un appel à l'action, mais aussi un résolument concret et réalisable, visant à unir le Parti et à créer un consensus populaire pour atteindre les objectifs fixés, notamment les avancées stratégiques.

Abordant les questions de défense dans les Documents du XIVe Congrès, Nguyên Trong Nghia a insisté sur le principe de la direction absolue et directe du Parti sur les forces armées, tout en rappelant la construction d'une armée révolutionnaire, régulière et moderne, de l’organisation du Parti saine, forte et exemplaire au sein de l'Armée.

Pour concrétiser ce point de vue, le Parti a formulé des orientations d'action très claires : continuer à bâtir une armée absolument loyale au Parti, à la Patrie et au peuple ; être une force politique et militaire absolument loyale au Parti et au peuple ; continuer à construire et à diffuser la noble image et les valeurs des soldats de l'Oncle Hô et une armée issue du peuple et qui combat pour le peuple.

Pour concrétiser ces orientations, le général a préconisé la mise en œuvre rigoureuse de la directive des "5 stabilités" - stabilité politique, disciplinaire, technologique, artistique militaire et des conditions de vie des soldats.

Photo : VNA/CVN

Enfin, le général Nguyên Trong Nghia a exprimé sa haute appréciation pour le rôle des agences de presse dans la diffusion des informations de ce Congrès. Il a souligné que la communication pour ce congrès a été préparée de manière précoce, complète et méthodique, suscitant un grand intérêt de la population et favorisant une interaction inédite entre les hauts dirigeants et les citoyens.

En s'appuyant sur les nouvelles technologies et une approche multimédia, les médias ont réussi, selon lui, à créer un véritable "front informationnel" moderne qui non seulement valorise les succès du pays, mais accompagne également les réformes majeures de l'appareil politique pour une efficacité accrue au service de la population.

