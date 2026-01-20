XIVe Congrès du Parti : une opportunité de promouvoir l’image d’un Vietnam accueillant

En marge du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné l’intérêt soutenu de la communauté internationale pour cet événement majeur, illustré par la participation de plus d’une centaine d’ambassadeurs, de représentants d’organisations internationales et de nombreux journalistes étrangers.

Selon elle, le Congrès constitue une occasion privilégiée de présenter de manière concrète les réalisations du Vietnam et de promouvoir l’image d’un pays pacifique et hospitalier auprès du monde.

La vice-ministre a précisé que 112 ambassadeurs, chargés d’affaires et représentants d’organisations internationales accrédités au Vietnam ont pris part au Congrès, dont 21 ambassadeurs et chargés d’affaires non résidents. Le ministère des Affaires étrangères a assuré leur accueil et facilité leur participation aux séances d’ouverture et de clôture. À l’intention des diplomates non résidents, des activités connexes sont également organisées, comprenant des visites de localités, de sites culturels et historiques ainsi que de lieux emblématiques de la capitale Hanoï.

Sur le plan médiatique, 79 journalistes étrangers et assistants de bureaux de presse internationaux au Vietnam participent à la couverture de l’événement. S’y ajoutent trois Vietnamiens d’outre-mer, pour assurer le suivi du Congrès.

À travers ces activités, le ministère des Affaires étrangères entend renforcer la diffusion, auprès de la communauté internationale, de l’image d’un Vietnam pacifique, en plein développement, attaché à son identité culturelle et reconnu pour l’hospitalité de son peuple.

