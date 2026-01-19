La confiance régionale se renforce dans le XIVe Congrès du PCV

Le Vietnam n’a cessé de consolider son rôle et sa position dans la région et sur la scène internationale, et l’on espère que le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) continuera de tracer la voie d’un développement plus rapide et plus durable pour le pays.

Le ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, a fait ces déclarations lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane, à l’occasion de cet événement politique majeur.

Le ministre lao a réaffirmé l’importance particulière de cet événement dans un contexte régional et mondial complexe et imprévisible, qui affecte de nombreux pays, dont le Laos et le Vietnam. Il s’est également dit convaincu que le XIVe Congrès national du PCV permettra au pays de se développer plus fortement dans les années à venir.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie lao a exprimé l’espoir que cet événement contribuera de manière significative au développement global des deux pays. Il a souligné que les deux nations partagent une origine commune, le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) étant tous deux issus du Parti communiste indochinois et ayant combattu côte à côte contre le colonialisme.

Cette relation privilégiée constitue un précieux héritage et un fondement solide pour le développement à long terme des deux pays, a-t-il fait remarquer.

De plus, l’année 2025 a été marquée par de nombreux événements importants pour les deux pays, notamment l’élévation des relations bilatérales au rang de "grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique", a-t-il expliqué.

Il a également salué la contribution des liens privilégiés unissant les deux nations à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement commun dans la région et dans le monde.

Partageant cet avis, l’ambassadeur du Cambodge au Laos, Hulkrang Phanang, a noté que le Vietnam avait récemment enregistré une forte croissance économique.

Le diplomate a exprimé sa confiance dans le fait que le 14e Congrès national du PCV formulera de nouvelles politiques pour stimuler davantage le développement économique et ainsi rehausser le rôle et la position du pays au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et dans la région.

