XIVe Congrès du Parti : le Vietnam affirme un socialisme dynamique et créatif dans la nouvelle ère

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), organisé du 19 au 25 janvier 2026, le secrétaire général du Parti communiste indien (CPI), Doraisamy Raja, a accordé un entretien à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), livrant une analyse approfondie de la portée de cet événement majeur pour le développement du pays et pour les mouvements de gauche mondiaux.

Selon Doraisamy Raja, le XIVe Congrès se tient à un moment charnière, marqué par de profondes turbulences mondiales, notamment l’aggravation des tensions géopolitiques, l’instabilité économique et les crises structurelles du capitalisme global. Dans ce contexte, le choix du Vietnam d’adopter un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, l’innovation et la transformation numérique témoigne d’une vision stratégique, d’une grande confiance et d’une capacité à répondre aux exigences de l’époque.

Il a estimé que la transition d’un modèle reposant sur une main-d’œuvre à bas coût et l’exploitation des ressources vers un développement fondé sur le savoir, la technologie et la planification nationale vise à améliorer la qualité des forces productives. Inscrite dans l’orientation socialiste, cette démarche met en avant le rôle central de la science et de la technologie au service du développement national et du progrès social. Elle confirme, selon lui, que le socialisme au Vietnam est un processus dynamique, capable d’adaptations créatives aux nouvelles conditions historiques, tout en plaçant au cœur de ses priorités le bien-être de la population et la souveraineté nationale.

Évoquant les nouvelles priorités figurant dans le projet de documents du Congrès, le dirigeant du CPI a souligné que le fait d’associer la protection de l’environnement au développement socio-économique traduit une prise de conscience croissante du Vietnam quant aux limites écologiques d’une croissance non maîtrisée, ainsi qu’à la nécessité de préserver les moyens de subsistance de la population face au changement climatique. Le renforcement du rôle de la diplomatie et de l’intégration internationale reflète, selon lui, la montée en puissance du Vietnam dans un monde multipolaire et l’importance d’une politique étrangère indépendante et de principe, à la fois au service des intérêts nationaux et de la paix internationale.

Doraisamy Raja a également relevé que la réaffirmation du rôle de la culture, de l’être humain et du secteur privé illustre une approche de développement global. La culture est perçue comme un socle de cohésion sociale et une force nationale, l’être humain comme sujet et finalité du développement, tandis que le secteur privé est reconnu de manière pragmatique dans un cadre où l’État socialiste conserve un rôle d’orientation stratégique.

Appréciant la volonté de promouvoir un essor rapide du pays et d’intégrer la théorie du Renouveau dans le socle idéologique du Parti, le secrétaire général du CPI a salué la capacité d’auto-renouvellement, d’évaluation pratique et d’apprentissage continu du PCV. À ses yeux, l’aptitude à reconnaître les limites, à ajuster les politiques sans renoncer aux principes socialistes, atteste de la maturité d’un parti révolutionnaire.

Il a enfin estimé que la faisabilité des engagements de développement énoncés dans les projets de documents du XIVe Congrès repose sur les acquis majeurs du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté, de stabilité sociale et de développement au cours des dernières décennies. La solidité du Parti auprès de la population, conjuguée à une orientation de masse et à une organisation rigoureuse, demeure une source de force essentielle pour concrétiser les objectifs fixés.

VNA/CVN