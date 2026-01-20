XIVe Congrès du Parti

Le Vietnam face à une "opportunité en or" de développement

À l’occasion de l’ouverture solennelle du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le 20 janvier, de nombreux médias internationaux ont consacré des analyses approfondies aux perspectives socio-économiques de l’une des économies les plus dynamiques et stables au monde.

Le quotidien américain The New York Times estime que ce XIVᵉ Congrès revêt une importance cruciale, sans équivalent depuis plusieurs décennies. Selon le journal, le Vietnam, en tant que puissance moyenne émergente, se trouve à un moment charnière, disposant d’une fenêtre d’opportunité favorable pour accroître sa prospérité avant le vieillissement annoncé de sa population. Après quarante années de Renouveau (Dôi moi) et une ascension remarquable, le pays est désormais appelé à engager des réformes plus audacieuses afin de préserver sa compétitivité régionale et de renforcer l’efficacité de ses politiques d’ouverture, de productivité et d’innovation.

Le site Modern Diplomacy souligne pour sa part que le projet de Résolution du Congrès met l’accent sur la sécurité nationale et une croissance particulièrement ambitieuse. Le PCV fixe un objectif annuel de progression du PIB d'au moins 10% pour les cinq prochaines années, marquant un bond significatif par rapport à la période précédente. Cette stabilité politique continue de constituer un gage de confiance majeur pour les investisseurs étrangers en quête de stabilité.

De son côté, le portail chinois Shanghai Observer rappelle les objectifs économiques du XIIIe Congrès national du PCV : devenir un pays en développement à industrie moderne d'ici 2025, atteindre un revenu intermédiaire supérieur en 2030 et un revenu élevé en 2045. Pour 2030, cela implique une hausse de 70% du PIB par habitant, reposant sur le dynamisme du secteur privé, l’économie numérique et l’innovation technologique.

Malgré les pressions tarifaires extérieures et un environnement international incertain, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une résilience notable, enregistrant une croissance supérieure à 8% l’an dernier. Des défis subsistent toutefois, notamment en matière de réponse aux aspirations de la jeunesse, d’équilibre diplomatique entre les grandes puissances et de protection de l’environnement.

Le média 163.com précise que les documents soumis au XIVe Congrès national du PCV ont bénéficié d'environ 14 millions de contributions citoyennes. Ces textes définissent trois percées stratégiques majeures : le perfectionnement des institutions lié à la transformation numérique, la qualification des ressources humaines valorisant les cadres audacieux et intègres, et le développement d’infrastructures synchronisées dans les domaines des transports, de la technologie et de l’énergie.

Enfin, l’agence Bloomberg rapporte que le XIVᵉ Congrès consolide les orientations structurant la trajectoire macroéconomique du pays. Afin de gravir les échelons des chaînes de valeur mondiales et d’atteindre l’objectif de pays à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam entend faire du secteur privé l’un des principaux moteurs de croissance.

Le pays réaffirme ainsi son engagement en faveur d’une économie ouverte au commerce et à l’investissement, tout en renforçant ses capacités internes afin de réduire sa vulnérabilité aux chocs extérieurs grâce à une diversification stratégique et à un renforcement institutionnel.

