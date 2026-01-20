XIVe Congrès du PCV : unité, responsabilité et vision pour l’avenir

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est ouvert solennellement dans la matinée du 20 janvier au Centre national des conférences de Hanoï, dans une atmosphère grave, inspirante et empreinte de l’esprit d’une nouvelle ère.

Représentant la confiance et les aspirations profondes des cadres, des membres du Parti et de l’ensemble du peuple vietnamien, les délégués ont fait preuve d’un sens élevé des responsabilités, d’une forte unité de volonté et d’une détermination politique affirmée. Cette unité et cette confiance collective traduisent la capacité du Parti à prendre des décisions stratégiques majeures, ouvrant une nouvelle phase de développement pour le pays.

Diffusion active et étendue des informations sur le Congrès

Avant l’ouverture du Congrès, le général Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, s’est rendu au Centre de presse du XIVe Congrès national afin de rencontrer et d’encourager les journalistes, rédacteurs et techniciens.

Il a salué le professionnalisme et le sens des responsabilités des médias dans la couverture de l’événement, soulignant le rôle essentiel de la presse dans la diffusion rapide, précise et objective des informations relatives au Congrès. Selon lui, le travail journalistique contribue à faire connaître la ligne et les orientations du Parti, à renforcer le consensus social et à consolider la confiance des cadres, des membres du Parti et de la population dans le succès du Congrès.

Depuis plusieurs semaines, la préparation, l’organisation et le fonctionnement du Centre de presse se sont déroulés de manière scientifique et méthodique. Les services concernés ont travaillé en étroite coordination, tandis que les équipements techniques ont été modernisés de façon synchrone, offrant aux médias nationaux et internationaux un environnement de travail moderne, fluide et efficace.

Le Centre de presse a également coordonné ses actions avec les organes compétents afin de créer des conditions favorables aux interviews et aux reportages. Un appui particulier a été apporté aux principaux médias nationaux pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de vecteurs d’information privilégiés, garantissant une diffusion rapide, complète et fidèle des contenus clés du Congrès.

Mobilisation générale pour garantir le bon déroulement du Congrès

Parallèlement aux activités d’information, l’ensemble des forces de soutien et de service a été mobilisé avec un haut niveau de professionnalisme afin d’assurer le bon déroulement de cet événement politique majeur. Des dispositifs complets ont été mis en place, couvrant la sécurité, l’organisation du trafic, les services médicaux et sanitaires, les communications, la logistique, le protocole et l’assistance technique.

Les plans de sécurité médicale, de prévention épidémique, de sécurité alimentaire et d’assainissement de l’environnement ont été déployés de manière coordonnée. Les services fonctionnels ont assuré une permanence 24 heures sur 24, prêts à répondre rapidement et efficacement à toute situation imprévue, garantissant ainsi une sécurité absolue durant toute la durée du Congrès.

Les forces militaires chargées du transport des délégués ont pleinement mesuré l’honneur et la responsabilité politique de leur mission. Officiers et soldats ont strictement respecté les règles de sécurité et de confidentialité, observé une discipline rigoureuse et adopté une conduite exemplaire, assurant un transport sûr, ordonné et sans incident, contribuant à renforcer l’image des forces armées populaires.

De nombreux officiers et soldats directement impliqués dans les opérations de soutien ont exprimé leur fierté de servir le XIVe Congrès national du PCV, affirmant leur détermination à transformer cette expérience en une motivation accrue pour accomplir avec excellence leurs missions futures.

À la veille de l’ouverture du Congrès, les délégués ont fait preuve d’un sens aigu des responsabilités, pleinement conscients de leur devoir envers le Parti, le peuple et l’avenir du pays. Chacun portait les attentes et les aspirations des cadres, des membres du Parti et de la population de sa localité, de son secteur et de son domaine, se préparant activement aux discussions et aux contributions sur les grandes orientations du Congrès.

Dans une atmosphère sérieuse, unie et consensuelle, les délégués ont unanimement affirmé leur engagement à promouvoir la démocratie, à respecter strictement la discipline et les règles, à défendre les principes et à unir leurs efforts afin de faire du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam un événement politique majeur, jetant des bases solides pour le développement durable du pays dans cette nouvelle ère.

