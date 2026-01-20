XIVe Congrès du PCV : un catalyseur pour l’innovation et le renouveau du Vietnam

Dans un article publié le 19 janvier, le journal mexicain Regeneración , porte-parole officiel du Parti au pouvoir Morena, a mis en exergue la signification et l’importance stratégique du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Sous la plume de l’auteur Pedro Gellert, l’article écrit que dans la mémoire de l'humanité, le Vietnam évoque sa lutte révolutionnaire pour l'indépendance nationale au dernier siècle, qui a abouti à la défaite de l'impérialisme et à la réunification du pays en 1975.

L’auteur estime qu’aujourd'hui, le pays continue de captiver la scène internationale par ses performances économiques remarquables, étant parvenu à transformer une nation dévastée par la guerre en une économie dynamique et résiliente sous la direction du PCV.

Selon l’article, le XIVe Congrès dressera le bilan de quarante années de mise en œuvre du processus de Dôi Moi (Renouveau) et définira les orientations et les objectifs du développement socio-économique pour la période 2026-2030, et jusqu'en 2045. Il réunit 1 586 délégués représentant 5,6 millions de membres (la population vietnamienne dépasse légèrement les 100 millions d'habitants).

Pedro Gellert apprécie hautement la préparation de cet événement lors que le Parti a accordé une attention particulière à la consultation des comités de base et de la population sur les projets de Documents qui seront soumis à la discussion et au vote. Le processus de consultation a eu recours à diverses méthodes, notamment des conférences, des séminaires, des tables rondes, un système de consultation en ligne, toutes visant à affiner les documents afin de refléter la volonté et les aspirations du peuple et de construire un consensus au sein de la société.

L'auteur souligne également que ce congrès se déroule dans un contexte mondial et régional complexe et imprévisible. Cependant, le Vietnam a maintenu une stabilité macroéconomique, grâce à une maîtrise efficace de l'inflation, de la dette publique et du déficit budgétaire.

En résumé, le Vietnam, autrefois pays sous-développé luttant pour se remettre des ravages d'une guerre brutale, est devenu une nation moderne, progressant dans tous les domaines et s'efforçant d'atteindre son objectif : devenir, d'ici 2030, un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

L’article ajoute que d'ici 2045, l'objectif est de consolider sa position de pays développé à revenu élevé. Le Congrès cherche donc à définir une politique garantissant un taux de croissance annuel moyen du PIB d'au moins 10% sur la période 2026-2030, un PIB par habitant d'environ 8.500 dollars américains d'ici 2030 et une amélioration de l'Indice de développement humain.

Le monde entier suivra de près les travaux du Congrès. Au-delà des formidables réalisations du Vietnam, sa politique visant à assurer le bien-être social et la transformation du pays s’inscrivent déjà, et continueront de s’inscrire, dans l’expérience des peuples engagés dans la lutte pour une société plus juste et plus humaine, au service d’un monde meilleur, conclut l'auteur.

