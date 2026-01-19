XIVe Congrès du Parti : un catalyseur stratégique pour l’essor du Vietnam

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), événement politique d’une portée stratégique pour l’avenir du pays, le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi a eu un entretien avec le secrétaire général du Parti de libération du peuple (JVP) du Sri Lanka, Tilvin Silva, sur l’importance du Congrès et les perspectives de développement du Vietnam dans la nouvelle étape historique.

Selon Tilvin Silva, le XIVe Congrès du Parti constitue un jalon majeur, appelé à insuffler une nouvelle dynamique à l’édification du socialisme et à la croissance économique du Vietnam dans un contexte mondial en mutation rapide. Il a souligné que ce Congrès s’inscrivait dans la continuité de près d’un siècle de développement du PCV depuis sa fondation en 1930, un parcours marqué par la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays et la construction progressive d’une économie de marché à orientation socialiste.

Le dirigeant du JVP a hautement apprécié le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam ainsi que l’héritage idéologique du Président Hô Chi Minh, qu’il considère comme le fondement intellectuel et moral du développement du Vietnam moderne. Selon lui, les décisions stratégiques adoptées lors des précédents Congrès ont permis au Vietnam de consolider progressivement sa position en Asie. Dans cette continuité, le XIVᵉ Congrès, chargé de définir les orientations stratégiques pour la période à venir, constituera un catalyseur déterminant permettant au Vietnam de s’adapter de manière proactive aux nouvelles évolutions mondiales et de progresser vers l’objectif de devenir un pays à revenu élevé.

Évoquant les priorités mises en avant dans les projets de documents du Congrès, notamment la mise sur un pied d’égalité de la protection de l’environnement et du développement socio-économique, le renforcement de l’action extérieure et de l’intégration internationale, ainsi que la valorisation du rôle de la culture, de l’être humain et du secteur économique privé, Tilvin Silva a estimé que ces orientations traduisaient une pensée de développement moderne, globale et responsable. Dans un contexte mondial marqué par les conséquences environnementales de l’industrialisation rapide, le choix du Vietnam d’associer croissance économique et développement durable apparaît particulièrement pertinent.

Selon le secrétaire général du JVP, les objectifs stratégiques fixés à l’horizon 2030 et la vision de 2045 reflètent l’aspiration forte du Vietnam à un développement rapide et durable. L’année 2030, marquant le centenaire de la fondation du Parti, est identifiée comme l’étape à laquelle le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé. À l’horizon 2045, année du centenaire de la fondation de l’État, le pays vise l’édification d’un État socialiste développé à revenu élevé. Pour atteindre ces objectifs, Tilvin Silva a souligné l’importance de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et des énergies renouvelables.

Le dirigeant du JVP a également salué la politique étrangère indépendante, autonome, ouverte et équilibrée du Vietnam, ainsi que la capacité d’auto-renouvellement du Parti communiste du Vietnam, considérée comme un facteur clé garantissant la vitalité, la crédibilité et le rôle dirigeant du Parti.

Avec une orientation stratégique fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, le Vietnam est en train de façonner de nouvelles forces productives, jetant ainsi les bases d’une croissance rapide et durable, a conclu Tilvin Silva, exprimant sa confiance dans le succès du XIVᵉ Congrès du Parti, ce qui ouvra une nouvelle étape de développement pour le pays.

VNA/CVN