Le XIVe Congrès du Parti

Les responsables religieux et les fidèles renforcent l’esprit de solidarité nationale

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), les responsables religieux, les personnalités influentes et les fidèles de différentes confessions à travers le pays expriment leur profonde confiance dans la direction du Parti.

Ils nourrissent l’espoir que ce Congrès adopte des orientations justes, garantit la liberté de croyance et de religion, renforce la grande union nationale et contribue au développement durable du pays.

Au cours des mandats précédents, les questions ethniques et religieuses ont toujours été considérées comme une priorité par le Parti et l’État. De nombreuses politiques concrètes et cohérentes ont été mises en œuvre, améliorant progressivement les conditions de vie matérielles et spirituelles des minorités ethniques et des fidèles. Les activités religieuses se sont déroulées de manière stable, conformément à la loi.

Dans ce contexte, le XIVᵉ Congrès national du Parti est considéré comme un événement majeur, appelé à réaffirmer les grandes orientations stratégiques, à consolider la confiance sociale et à mobiliser l’ensemble de la population - y compris les minorités ethniques et les croyants - pour accompagner le pays dans une nouvelle phase de développement.

Droit légitime à la liberté de croyance et de religion

Le vénérable Tang Nô, vice-président du Conseil du Dharma de la Sangha bouddhiste du Vietnam, président de l’Association de solidarité des moines patriotiques de la ville de Cân Tho et membre du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste locale, a souligné l’importance toute particulière du XIVᵉ Congrès du Parti, qui suscite l’attention et les attentes du peuple khmer du Sud ainsi que des moines, nonnes et bouddhistes de tout le pays.

"Les avancées enregistrées ces dernières années dans les domaines ethnique et religieux ont renforcé la confiance des fidèles", a-t-il affirmé.

À Cân Tho, l’attention du Parti et de l’État envers la communauté khmère se traduit concrètement par des politiques de soutien au logement et à la terre, la création de conditions favorables à l’éducation des enfants, ainsi que la préservation de la vie culturelle et spirituelle. Grâce à ces efforts, les conditions de vie de la population se sont améliorées de manière globale et durable.

En particulier, plusieurs valeurs culturelles traditionnelles et rituels religieux khmers, autrefois menacés de disparition, ont été restaurés, préservés et valorisés. Des fêtes telles que Chôl Chnăm Thmây ou Sene Dolta ne sont plus seulement maintenues dans la pratique religieuse, mais sont également devenues des produits du tourisme culturel, contribuant au développement socio-économique local.

Le vénérable Tang Nô a réaffirmé que le Vietnam respecte et garantit pleinement le droit légitime de ses citoyens à la liberté de croyance et de religion. Ce principe constitue le fondement permettant aux religions d’exercer leurs activités dans le respect de la loi, tout en participant activement à la vie sociale et au renforcement de l’unité nationale.

Il s’est dit convaincu que le XIVᵉ Congrès saura élire une équipe dirigeante compétente et dévouée, capable de conduire le pays vers un développement stable et durable, renforçant ainsi la confiance des citoyens de toutes origines ethniques et religieuses envers le Parti.

Conditions favorables aux activités religieuses

La province de Nghê An compte actuellement près de 60 établissements bouddhistes légalement reconnus, dont neuf classés monuments historiques et culturels, et environ 85.000 fidèles bouddhistes.

Selon le Vénérable Thich Tuê Minh, dans un contexte marqué à la fois par de nouvelles opportunités et de nombreux défis, la sélection du personnel dirigeant du Parti revêt une importance cruciale. Les cadres appelés à exercer des responsabilités doivent être à la fois vertueux, compétents et dévoués, plaçant les intérêts du peuple et de la nation au-dessus de toute considération personnelle.

Il a également exprimé l’espoir que le Congrès proposera des solutions concrètes pour renforcer les capacités de direction et la force de combat du Parti, notamment à travers la rationalisation de l’appareil administratif et la mise en place d’une administration locale à deux niveaux efficace.

S’agissant du domaine religieux, le vénérable Thich Tuê Minh souhaite que les politiques et orientations continuent de créer un environnement favorable à l’exercice stable et légal des religions, tout en promouvant les valeurs éthiques et humanistes dans la société. Fidèle à son esprit de compassion, de générosité et d’altruisme, le bouddhisme a toujours affirmé son rôle de compagnon de la nation dans l’édification d’une société stable et civilisée.

Selon lui, lorsque chaque moine, nonne et fidèle mène une vie vertueuse et respecte les politiques du Parti ainsi que les lois de l’État, il contribue de manière concrète à la construction du pays dans sa nouvelle phase de développement.

Les catholiques profondément attachés à la Patrie

Personnalité respectée au sein des communautés catholiques et de l’ethnie Muong dans la province de Thanh Hoa, Bùi Công Bang est né et a grandi dans la paroisse de Vân Lung, qui compte aujourd’hui 4.410 paroissiens et joue un rôle important dans la vie économique, culturelle et sociale locale.

Selon lui, les catholiques vietnamiens sont profondément attachés à leur Patrie. Ils participent activement aux mouvements d’émulation patriotique et mettent en pratique la devise : "Vivre l'Évangile au sein de la nation pour le bonheur du peuple".

Les communautés catholiques de la région se distinguent par leur dynamisme dans le développement économique. Elles coopèrent étroitement avec les comités du Parti et les autorités locales pour réaliser les critères de la nouvelle ruralité, assurer la défense et la sécurité nationales et maintenir la stabilité sociale. Des modèles d’autogestion, tels que les "paroisses paisibles" et les "familles cultivées", continuent d’être appliqués efficacement, renforçant l’unité nationale à la base.

Ces jours-ci, les fidèles catholiques suivent régulièrement les informations diffusées par les haut-parleurs, la presse et la radio afin de se tenir informés des grandes orientations et politiques du Parti.

Selon M. Bùi Công Bang, cela témoigne clairement de la confiance de la communauté catholique envers la direction du Parti et de son esprit de solidarité avec la nation.

Foi et patriotisme, deux valeurs indissociables

Selon le Vénérable Thich Giac Minh Tin, membre du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans la province de Gia Lai, le droit à la liberté de croyance et de religion est non seulement affirmé dans le système juridique vietnamien, mais également garanti dans la pratique quotidienne.

Le bouddhisme figure parmi les quatre grandes religions des Hauts Plateaux du Centre. À Gia Lai, ces dernières années, les dignitaires et les fidèles bouddhistes ont participé activement aux mouvements patriotiques, contribuant à la consolidation de l’unité nationale à travers des actions concrètes telles que la prise en charge des personnes âgées et des orphelins, le soutien aux élèves défavorisés et l’aide aux victimes de catastrophes naturelles. Ces activités reflètent les valeurs de compassion, de bienveillance et d’humanisme propres au bouddhisme et contribuent au renforcement de l'unité nationale.

Les activités religieuses s’y déroulent de manière stable et conforme à la loi, tandis que les conditions de vie des minorités ethniques, y compris celles des fidèles bouddhistes, ne cessent de s’améliorer. Cela illustre la cohérence et la constance de la politique du Parti et de l’État en matière de respect et de garantie de la liberté religieuse.

Conscient de sa responsabilité, le Vénérable Thich Giac Minh Tin appelle les moines, nonnes et fidèles à mener une vie exemplaire, à respecter les politiques du Parti et les lois de l’État, et à s’engager activement dans les mouvements d’émulation patriotique ainsi que dans l’enrichissement de la vie culturelle locale.

Il estime que la foi et le patriotisme sont indissociables et se complètent mutuellement, œuvrant ensemble à l’édification d’un Vietnam plus prospère, plus beau et plus civilisé.

Il exprime enfin le souhait que le XIVᵉ Congrès du Parti continue d’adopter des politiques et orientations judicieuses, renforce la grande union nationale et jette des bases solides pour le développement durable du pays.

Tu Linh/CVN