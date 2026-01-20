XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam : les félicitations affluent du monde entier

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a reçu, jusqu’au 19 janvier, 559 lettres et messages de félicitations émanant de 109 partis politiques, six organisations internationales et régionales, 16 personnalités, 122 organisations populaires et 306 associations de Vietnamiens de l’étranger.

Ces messages constituent une source importante d’encouragement et de soutien pour le processus de renouveau du Vietnam, initié et mené par le PCV. Ils témoignent également du renforcement et de la solidité des relations d’amitié et de coopération entre le PCV et les partis politiques, les organisations et les sympathisants du monde entier, ainsi que de l’attachement croissant des communautés vietnamiennes de l’étranger à leur Patrie.

Parmi les messages de félicitations figuraient cinq messages de partis communistes au pouvoir et de partis gouvernant des pays voisins et alliés traditionnels : le Parti révolutionnaire populaire lao, le Parti communiste chinois, le Parti du peuple cambodgien, le Parti communiste de Cuba et le Parti des travailleurs de Corée.

Trente et un autres messages ont été envoyés par des partis politiques d’Asie et d’Océanie, notamment le Parti du Nouvel Azerbaïdjan, le Parti communiste d’Inde, le Parti communiste du Bangladesh, le Parti Amanat (Kazakhstan), le Parti Golkar (Indonésie), le Parti communiste japonais, le Parti communiste d’Australie et le Parti communiste du Sri Lanka.

Vingt-six messages provenaient de pays européens, notamment du Parti travailliste d’Autriche, du Parti socialiste polonais, du Parti ouvrier de Belgique, du Parti communiste du Danemark, du Parti communiste allemand, du Parti communiste de Norvège et du Parti communiste français.

Des Amériques, 27 messages ont été reçus, dont du Parti communiste d’Argentine, du Parti communiste de Bolivie, du Parti communiste du Brésil, du Parti de l’Union patriotique (Colombie), du Parti travailliste mexicain et du Parti communiste des États-Unis.

Vingt messages provenaient du Moyen-Orient et d’Afrique, notamment du Parti socialiste égyptien, du Front de libération nationale (Algérie), de l’Union nationale africaine-Front patriotique du Zimbabwe, du Likoud (Israël) et du Front populaire de libération de la Palestine.

Six messages de félicitations ont été envoyés par des organisations internationales et régionales, à savoir la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP), le Secrétariat de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le Forum des peuples Asie-Europe (AEPF), l’Union interparlementaire (UIP), le secrétariat de l’ASEAN et la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL).

Seize messages ont été envoyés par des particuliers, parmi lesquels le président bulgare Roumen Radev, le président de l’Assemblée nationale cubaine Esteban Lázo Hernández, le Premier ministre slovaque Robert Fico, ainsi que d’anciens ambassadeurs, sénateurs et consuls honoraires du Vietnam.

Par ailleurs, 122 messages ont été reçus d’organisations politiques étrangères, d’associations d’amitié, d’organisations populaires et d’autorités locales, tandis que 306 messages provenaient d’associations de Vietnamiens de l’étranger.

Dans son message, le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) a chaleureusement félicité le Parti, l’État et le peuple frère du Vietnam pour les progrès considérables, globaux et d’une importance historique majeure accomplis au cours des 80 années écoulées depuis la fondation de la République socialiste du Vietnam, et en particulier les 40 années de renouveau global.

Il a qualifié le XIVe Congrès national du PCV d’événement politique majeur pour l’ensemble du Parti, de l’État et du peuple, marquant une nouvelle étape dans la révolution vietnamienne. Cet événement définira les orientations et les objectifs pour poursuivre le renouveau global de manière systématique et approfondie, faisant entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation.

La partie lao a exprimé sa ferme conviction que, sous la direction éclairée et avisée du PCV, le peuple vietnamien continuera à remporter des succès encore plus grands et à mettre en œuvre avec succès la résolution du XIVe Congrès national du PCV.

Le Parti, l’État et le peuple du Laos ont réaffirmé leur engagement constant, quelles que soient les évolutions mondiales, à préserver, nourrir et développer davantage la solidarité traditionnelle particulière entre les deux pays.

Dans son message de félicitations, le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a déclaré que le PCV constitue le noyau inébranlable de la direction du peuple vietnamien et la cause du socialisme vietnamien. Il a affirmé que le XIVe Congrès national du PCV définira les grandes orientations et les politiques de développement du Parti et de l’État pour les cinq prochaines années et au-delà, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement pour la nation vietnamienne, d’une importance historique profonde.

Le Comité central du PCC s’est dit convaincu que ce congrès sera un congrès d’unité et de succès, et que, sous la direction ferme du PCV, le peuple vietnamien atteindrait avec succès les objectifs et les objectifs du développement national.

Le Parti et l’État chinois, poursuit le message, attachent une grande importance au développement des relations entre les deux partis et les deux pays, et sont prêts à œuvrer avec le Vietnam pour défendre les principes de "bon voisinage, coopération globale, stabilité à long terme et orientation vers l’avenir" et l’esprit d’être "bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire".

Sur la base des importants accords conclus par les plus hauts dirigeants des deux partis et des deux pays, et guidées par l’objectif global des "six plus", les deux parties s’engagent à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, apportant des avantages concrets aux deux pays et à leurs populations, et contribuant de manière significative à la stabilité régionale, au développement, à la paix et au progrès de l’humanité.

Dans son message, le Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) a exprimé son admiration pour les réalisations majeures accomplies par le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens ces dernières années. Il s’est félicité du développement continu de l’amitié traditionnelle, de la solidarité et de la coopération globale entre les deux partis, gouvernements et peuples, conformément aux principes de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme.

Le Comité central du Parti communiste de Cuba, dans son message de félicitations, a salué la direction éclairée et inébranlable du PCV sur la voie de la construction du socialisme dans un contexte international complexe. Les résultats positifs obtenus par le PCV dans la mise en œuvre du processus de renouveau ont été qualifiés de références précieuses pour la transformation économique de Cuba.

Le Parti communiste de Cuba a également exprimé sa profonde gratitude pour la solidarité et le soutien inestimable du PCV à la cause de la défense nationale de Cuba, en particulier dans la lutte pour mettre fin au blocus imposé pendant plus de six décennies, et a réaffirmé sa détermination à renforcer encore davantage la solidarité particulière et l’amitié fraternelle entre les deux partis.

Le Comité central du Parti des travailleurs de Corée a noté que, ces dernières années, le PCV a conduit le peuple vietnamien à d’importantes victoires dans la construction d’un État socialiste fort et prospère. Il s’est dit convaincu que le XIVe Congrès constituerait une étape importante dans le renforcement du Parti et la consolidation et le développement des institutions étatiques et sociales, conformément aux exigences de la nouvelle ère.

