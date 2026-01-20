XIVᵉ Congrès du Parti

Le Vietnam confiant à l’aube d’une nouvelle ère de développement

Le Vietnam s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de développement après un mandat de cinq ans marqué par des turbulences, mais aussi par des réalisations majeures dans les domaines socio-économique, diplomatique et scientifique, ainsi que par l’amélioration du niveau de vie. C’est l’analyse de la Dre Kyra Núñez de León dans un article publié le 19 janvier par La Jornada , principal quotidien de gauche du Mexique.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Mexique, l’auteure a souligné que, depuis plus de 80 ans, le Vietnam a remporté des victoires historiques d’envergure mondiale dans les luttes pour la libération nationale, la défense et l’édification du pays.

Parti d’une situation économique difficile et d’une intégration internationale limitée après la réunification, le Vietnam est aujourd’hui devenu un membre actif et responsable de la communauté internationale, tout en améliorant continuellement les conditions de vie de sa population dans les domaines de l’emploi, de la santé, de l’éducation, de la culture et de la sécurité, tout en préservant son indépendance et sa souveraineté.

L’article a mis en lumière la signification et l’importance du XIVᵉ Congrès national du Parti dans la définition d’objectifs de développement plus ambitieux, l’adoption de résolutions stratégiques pour la nouvelle ère et la vision à l’horizon 2045 visant à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé.

Malgré de nombreux défis, la trajectoire du développement vietnamien révèle des résultats impressionnants. La mise en œuvre de la Résolution du XIIIᵉ Congrès du Parti, dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19 et de profondes incertitudes mondiales, a confirmé la résilience et le dynamisme de l’économie nationale. La stabilité macroéconomique a été maintenue et les excédents commerciaux préservés. En 2025, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 8,02%, avec une moyenne de 6,3% sur cinq ans, figurant parmi les taux les plus élevés au monde et contribuant de manière tangible à l’amélioration du bien-être de la population.

Parallèlement, les secteurs de l’industrie, des services et des infrastructures continuent de se renforcer, tandis que le secteur privé s’affirme de plus en plus comme un moteur essentiel de la croissance, conciliant développement économique, progrès social et équité. Dans un environnement international instable, le Vietnam adopte une approche proactive, renforce la défense et la sécurité nationales, jetant des bases nécessaires à la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Sur le plan diplomatique, la politique étrangère vietnamienne, définie depuis le XIIIᵉ Congrès du Parti, repose sur les principes de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, articulant de manière cohérente la diplomatie du Parti, de l’État et du peuple. Sur la scène internationale, le Vietnam affirme un rôle de plus en plus actif, notamment au sein de l’ASEAN et des forums multilatéraux.

Ces acquis permettent au pays d’aborder avec confiance une nouvelle étape de son développement.

VNA/CVN