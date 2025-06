Un nouveau souffle à l’aube d’une nouvelle ère

La fusion des unités provinciales, désormais réduites à 34, suscite l’espoir des citoyens. Ils souhaitent une administration plus efficace, transparente et dynamique, capable d’optimiser les ressources, d’améliorer la gestion et de soutenir un développement durable au service de tous.

>> Fusion des provinces : cap sur la croissance

>> Un guichet unique à deux niveaux pour simplifier les démarches

Photo : CTV/CVN

Dès l’annonce de la réorganisation des unités administratives de niveau provincial, l’enthousiasme s’est fait sentir à travers tout le pays. Thanh Khuong, habitant de Hô Chi Minh-Ville, estime que cette simplification administrative répond aux attentes populaires : “Dans certains secteurs, l’appareil d’État est encore trop lourd et peu efficace, avec des fonctions qui se chevauchent. Cette rationalisation permettra de repositionner des cadres compétents et de dynamiser les méthodes de travail. J’espère que l’administration sera non seulement plus légère, mais aussi plus forte, innovante et transparente”.

Pour Lê Ngoc Thanh My, de Bên Tre (Delta du Mékong), cette réforme s’inscrit dans une vision à long terme. “À l’heure de la transformation numérique et d’une intégration internationale accrue, l’ancien modèle montre ses limites. La restructuration est une étape audacieuse qui doit rendre l’administration plus agile, accessible et transparente, en tirant parti des technologies pour améliorer la productivité et limiter les pratiques malsaines”, déclare-t-elle.

Hoàng Lan Anh, de Quy Nhon (Centre), voit dans cette fusion un véritable changement de paradigme : “Ce n’est pas qu’un simple changement des limites administratives. C’est une transition vers une gestion unifiée, moderne et flexible. Une province plus grande pourra attirer davantage d’investissements et bâtir des infrastructures cohérentes. L’enjeu est de générer un impact positif sur la croissance, la qualité de vie et la place de la région dans l’économie nationale”.





Photo : VNA/CVN

Vu Thi Ngoc, originaire de Hai Phong (Nord), exprime une préoccupation partagée : “Beaucoup d’entre nous sont attachés aux noms, à la culture et aux géographies administratives de l’ancienne province. Mais pour l’avenir, nous sommes prêts à nous adapter. Ce qui m’inquiète, c’est la modification inévitable de nos documents personnels - cartes d’identité, titres fonciers, permis d’enregistrement des véhicules… L’État doit expliquer clairement le procédé pour éviter désordres et surcoûts pour les citoyens”.





Lê Thanh Tùng, domicilié à Hanoï, analyse la réforme sous l’angle du développement : “C’est une étape incontournable pour créer des espaces de développement plus vastes et renforcer les liens régionaux. Au-delà du simple redécoupage, les provinces doivent exploiter leurs nouveaux atouts. Les ministères et les branches centrales doivent veiller à préserver la stabilité sociale, en protégeant les droits, l’emploi et l’accès aux services publics”.

Photo : VNA/CVN

Trân Ngoc Nhung, de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre), formule des espoirs précis : “Je souhaite que la nouvelle province bénéficie d’infrastructures modernes et d’une meilleure connectivité régionale. Les populations isolées et les minorités ethniques ont besoin d’un meilleur accès aux services publics, à la santé et à l’éducation. J’attends aussi avec impatience l’autoroute Quy Nhon - Pleiku, qui sera un moteur de développement et un lien vital entre les Hauts plateaux du Centre et les provinces côtières du Centre-Sud”.

“Cette réorganisation des unités administratives provinciales est l’une des réformes les plus audacieuses depuis des décennies”, conclut Ngoc Son, de Dà Nang (Centre).

Malgré les défis, la population affiche un fort consensus, prête à s’adapter et espérant un avenir plus juste et durable pour toutes les régions. Cette attente constitue une pression positive pour que les autorités agissent avec détermination, rigueur et dans l’intérêt du peuple à travers cette nouvelle phase.

Thuy Hà/CVN