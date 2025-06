Hô Chi Minh-Ville, où il fait bon vivre, s’épanouissant dans la nouvelle ère

"La nouvelle vision pour Hô Chi Minh-Ville (nouvelle) sera de devenir une “super métropole internationale”, une ville intelligente, verte, créative, exemplaire non seulement par sa puissance économique mais aussi par sa richesse culturelle, artistique, sportive, de divertissement et un style de vie moderne et dynamique" . C'est ce qu'a souligné Nguyễn Văn Được, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyễn Văn Được, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville sera un centre financier, de services, de commerce, de logistique, d’industrie de haute technologie et de tourisme maritime à l’échelle régionale ; avec une orientation de développement basée sur la technologie numérique, une économie verte, durable sur le plan environnemental, une société harmonieuse, solidaire, ouverte, incarnant les valeurs avancées de l’Asie et du monde ; s’efforçant d’être un lieu attrayant, rassemblant talents et entrepreneurs nationaux et internationaux, un foyer pour la communauté des start-ups et de l’innovation, incubant des tendances et modèles avancés.

La nouvelle Hô Chi Minh-Ville ne sera pas seulement le moteur économique national, mais aussi une métropole moderne influente dans le réseau des villes mondiales.

En 1698, le commandant Nguyên Huu Canh fut envoyé pour administrer le Sud, marquant la création du district de Gia Dinh (prédécesseur de Saïgon). À cette époque, cette région était initialement une zone de forêts et de marécages, mais avec une position géographique favorable, un réseau de canaux et des terres fertiles. Sous les seigneurs Nguyên, Saïgon fut progressivement développée pour devenir un centre commercial important du Sud du Vietnam. Lors de la colonisation française, Saïgon devint un centre d’exploitation coloniale et fut surnommée “la perle de l’Extrême-Orient” par les Français. La ville se développa rapidement en une métropole moderne avec de nombreux bâtiments d’architecture occidentale.

Après la Réunification nationale en 1975, pour honorer le Président Hô Chi Minh, Saïgon fut renommée Hô Chi Minh-Ville le 2 juillet 1976. Pendant la période de Đổi mới (Renouveau), la ville fut pionnière dans des initiatives innovantes ; moteur économique ; source de nombreuses politiques économiques importantes du pays ; la région la plus durement touchée par la pandémie de COVID-19 mais qui a fait preuve d’une résilience remarquable et continue de contribuer largement au budget national.

Particulièrement entre 2021 et 2025, malgré un contexte mêlant difficultés, défis et opportunités, la ville a su valoriser sa tradition d’unité, hériter des résultats stables des mandats précédents, avec la détermination du Comité permanent du Parti municipal, et le soutien fort des entreprises et de la population, contribuant au développement global dans tous les secteurs, renforçant son rôle de pôle de croissance national. Le PIB régional brut (GRDP) en 2025 est estimé 1,5 fois supérieur à celui de 2020 ; le GRDP par habitant atteint 8.400 de dollars, soit 1,7 fois la moyenne nationale. Les recettes fiscales entre 2021 et 2025 s’élèvent à près de 2,4 millions de milliards de dongs, en hausse de 30% par rapport à la période précédente, avec une croissance moyenne annuelle de 7%, représentant 26% des recettes fiscales nationales annuelles. L’économie numérique se développe fortement, représentant 25% du GRDP.

Les services se développent vers la modernité, la qualité du commerce et des services s’améliore. L’industrie se concentre sur les secteurs à haute valeur scientifique et technologique. L’agriculture se développe rapidement selon un modèle écologique urbain avec application de haute technologie. L’attraction des investissements est renforcée, ciblant les grands investisseurs fiables ; près de 225.000 nouvelles entreprises ont été créées en cinq ans, soit 30% du total national, en hausse de 8,3% par rapport à la période précédente. Des percées institutionnelles, infrastructurelles, numériques, en sciences et technologies et en ressources humaines ont été réalisées.

Les infrastructures de transport et urbaines sont planifiées et développées vers un modèle multi-centres, connectés régionalement et adaptés au changement climatique. L’écosystème des start-ups et de l’innovation se rapproche du Top 100 des villes les plus dynamiques au monde. Les activités culturelles, sociales, éducatives, de santé, de protection communautaire et de sécurité sociale sont développées parallèlement à l’économie. La défense et la sécurité sont maintenues ; le renforcement du Parti est une tâche clé garantissant la stabilité et le développement de la ville.

Progrès remarquables et transformation majeure

Au premier semestre 2025, la ville a enregistré une croissance économique (GRDP) estimée à plus de 8%, le taux le plus élevé depuis 2020. Le commerce de détail a augmenté de 17,3% ; les exportations de 13,3% ; l’investissement social total de 16,2% ; les investissements directs étrangers (FDI) ont atteint près de 3 milliards de dollars, soit 2,69 fois plus que la même période en 2024. Les réformes administratives et l’amélioration de l’environnement d’investissement ont permis de débloquer 63 projets clés, mobilisant plus de 86.000 milliards de dôngs d’investissements sur 923 ha, contribuant à un budget estimé à 322.000 milliards de dongs, soit plus de 62% du budget prévu, en hausse de 20,4% par rapport à la même période, renforçant la confiance des entreprises, avec le retour d’investisseurs majeurs.

Deux grandes célébrations (30 avril marquant la libération du Sud et Vesak) ont été organisées avec succès, renforçant le patriotisme et la fierté nationale, valorisant la position du Vietnam sur la scène internationale. La mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW a porté la ville dans le Top 5 des écosystèmes d’innovation en Asie du Sud-Est (selon StartupBlink) ; plusieurs projets avec des investisseurs technologiques majeurs (Viettel, NVIDIA, ADM, Evolution) ont été signés. La productivité totale des facteurs (TFP) a augmenté, stimulant les investissements FDI dans la science et technologie, totalisant 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025. La ville a coordonné avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu pour connecter l’infrastructure numérique de 168 communes, achevant le déploiement des systèmes d’information et plateformes numériques partagées, assurant leur fonctionnement officiel à partir du 1er juillet 2025.

Le 12 juin 2025, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam a adopté la Résolution n°202/2025/QH15 sur la réorganisation administrative au niveau provincial, créant la nouvelle Hô Chi Minh-Ville par la fusion des trois localités Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong. La nouvelle ville couvre une superficie de 6.772,59 km² avec une population de 14.002.598 habitants, devenant le cœur de la région économique clé du Sud. Cette décision stratégique marque une nouvelle étape dans la réforme administrative visant une organisation “allégée, forte, efficiente et efficace”. Ce n’est pas une simple addition géographique, mais une synergie pour créer une nouvelle dynamique et un potentiel de développement supérieur, avec la vision d’intégrer le Top 100 des villes où il fait bon vivre d’ici 2030 et une vision jusqu’en 2045.

Tâches stratégiques pour 2025-2030

L'organisation du Parti de la ville concentre ses efforts sur cinq groupes de tâches stratégiques :

Premièrement, mettre en place une administration locale à deux niveaux “allégée, forte, efficiente et efficace” avec rapidité et rigueur, réduisant les structures inutiles, renforçant les capacités des cadres, et assurant un fonctionnement productif et bénéfique pour la population et les entreprises.

Deuxièmement, concrétiser les quatre piliers des résolutions stratégiques nationales sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’intégration internationale, la réforme juridique et le développement du secteur privé, avec des objectifs clairs, des programmes et responsabilités définis.

Troisièmement, réviser et élaborer un nouveau plan d’urbanisme pour la nouvelle Hô Chi Minh-Ville, avec une vision “un espace - trois zones” : Hô Chi Minh-Ville comme capitale financière et technologique, Binh Duong comme capitale industrielle, Bà Ria - Vung Tàu comme capitale de l’économie maritime.

Quatrièmement, poursuivre la stratégie “un centre - quatre hauts - un focus” : un centre financier international, quatre pôles d’excellence (technologie, industrie de haute technologie, éducation de qualité, santé de qualité) et un focus sur l’infrastructure de transport et numérique.

Et enfin, améliorer l’efficacité des réformes administratives, de l’environnement d’investissement, visant à placer la ville dans le Top 3 du classement provincial de compétitivité (PCI) et première dans l’attraction des grands investisseurs d’ici 2030.

Objectif : devenir une ville où il fait bon vivre

La ville vise à devenir une super métropole financière, industrielle et maritime à haute densité de développement, la plus dynamique du pays et d’Asie du Sud-Est, avec une vision d’intégrer le Top 100 des villes où il fait bon vivre dans le monde d’ici 2030 et au-delà. Les six priorités stratégiques incluent :

- Développer une zone touristique maritime de classe mondiale (Hồ Tràm-Bình Châu-Long Hải-Vũng Tàu) avec des loisirs diversifiés (golf, sports nautiques, port touristique, casino, écotourisme).

- Créer une zone de libre-échange liée au port de transbordement Cai Mep - Cân Gio.

- Développer la zone urbaine écologique, touristique et de villégiature de Cân Gio liée à la réserve de biosphère mondiale.

- Construire un centre financier international et un centre technologique multifonctionnel.

- Développer le centre urbain de Hô Chi Minh.

- Former un centre industriel et urbain à Binh Duong.

Avec une population jeune, une communauté d’affaires dynamique, de nombreuses universités et instituts de recherche, et une forte capacité d’intégration, la ville doit promouvoir l’écosystème scientifique et technologique, l’innovation et un secteur privé fort. Elle doit aussi viser un développement humain complet, combinant croissance économique, progrès social, équité et qualité de vie. La ville investira massivement dans la santé, l’éducation, les soins communautaires et le développement physique et intellectuel des jeunes. La protection sociale sera renforcée, sans laisser personne de côté, en réduisant les écarts entre les zones nouvellement fusionnées et les zones défavorisées.

Avec plus de 300 ans d’histoire, passant d’une terre sauvage à une métropole prospère, la ville est profondément liée à l’histoire nationale. Cette tradition solide servira de fondation pour que l'organisation du Parti de la ville continue d’être un centre d’unité, d’inspiration et d’engagement, capable de guider la ville à la fois à l’échelle nationale et sur la scène urbaine mondiale. Ce sera la marque distinctive de Hô Chi Minh-Ville, ville de renouveau, d’action et d’aspiration, digne de son nom.

Nguyễn Văn Được, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville