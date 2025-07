Les crypto-actifs sont désormais légalisés au Vietnam

L’Assemblée nationale du Vietnam a approuvé le 14 juin 2025 la Loi sur l’industrie des technologies numériques, qui soumet les actifs digitaux à une surveillance réglementaire.

Ce texte, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026, reconnaît officiellement les crypto-actifs et ouvre la voie à une transformation numérique à l’échelle nationale. Il encadre le développement de l’industrie des technologies numériques, de l’industrie des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des actifs numériques, ainsi que les droits et responsabilités des agences, organisations et individus concernés.

Selon Lê Quang Huy, président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, cette loi prévoit un certain nombre de mesures pour le développement de l’industrie des technologies numériques, notamment la mobilisation des ressources d’investissement pour la recherche, le développement, la conception et le transfert de technologies ; la maîtrise progressive des technologies numériques ; la formation et le développement des ressources humaines ; le développement d’établissements d’enseigne-ment et de formation profes-sionnelle spécialisés ; ainsi que la mise en place de mécanismes d’incitation spécifiques pour attirer et promouvoir les talents de haut niveau dans ce domaine.

Un avenir numérique sûr et durable

La loi distingue deux catégories : les actifs virtuels et les crypto-actifs. Tous deux reposent sur des technologies de chiffrement ou numériques pour leur validation et leur transfert. Toutefois, la loi exclut de ces définitions les titres financiers, les monnaies numériques émises par les banques centrales et d’autres instruments financiers. Le gouvernement devra désormais préciser les conditions d’exercice des activités liées à ces actifs, leur classification exacte, ainsi que les mécanismes de contrôle à mettre en place. Le texte impose aussi des exigences strictes en matière de cybersécurité et de lutte contre le blanchiment d’argent, en conformité avec les normes internationales.

Au-delà des cryptomonnaies, cette loi reflète l’ambition du Vietnam de devenir un pôle technologique de premier plan. Elle introduit un arsenal d’avantages pour les entreprises actives dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les infrastructures numériques :

allègements fiscaux, avantages fonciers, subventions pour la recherche et le développement. Une attention particulière est accordée aux entreprises développant des technologies clés, comme la conception de puces ou les centres de données pour l’intelligence artificielle.

Le gouvernement prévoit d’intégrer les compétences numériques dans les programmes éducatifs nationaux. “Avec cette initiative, le Vietnam devient le premier pays au monde à adopter une loi entièrement dédiée à l’industrie des technologies numériques”, souligne le gouvernement.

En parallèle, le pays reste confronté à des escroqueries liées aux cryptomonnaies. En février 2025, la Police a arrêté quatre personnes à l’origine d’une fausse plateforme de minage appelée BitMiner, prétendument basée à Dubaï. Le projet a escroqué plus de 200 victimes, leur soutirant plus de 4 milliards de dôngs, via de faux packs de minage et des formations fictives.

La loi va au-delà de la simple réglementation des crypto et touche des domaines plus larges de l’innovation technologique. Elle promeut activement des secteurs comme l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les infrastructures numériques, offrant des incitations concrètes aux opérateurs technologiques.

Conscient que le développe-ment technologique dépend également de la préparation des ressources humaines, la loi impose des investissements conséquents dans l’éducation numérique et la formation spécialisée. Les localités auront la tâche de mettre en œuvre des programmes de formation détaillés, tandis que le système éducatif national sera réformé pour intégrer des compétences numériques dès les premières années scolaires.

Une approche holistique

Avec cette loi, le Vietnam se positionne comme un leader potentiel en Asie du Sud-Est pour l’innovation blockchain et l’adoption des actifs numériques. Bien que des pays comme Singapour et la République de Corée aient déjà des politiques favorables aux crypto, le caractère exclusif et complet de la réglementation vietnamienne représente un engagement gouvernemental sans précédent.

Cette approche holistique, qui intègre développement technologique, transparence réglementaire et protection des consommateurs, devrait renforcer la confiance du marché. Par conséquent, il est légitime de s’attendre à une augmentation significative des investissements institutionnels dans le secteur numérique, grâce à la certitude réglementaire et aux exigences de conformité détaillées.

La Loi sur l’industrie des technologies numériques représente un pilier essentiel pour la croissance durable du secteur crypto et de la technologie au Vietnam.

À travers une réglementation claire et orientée vers la sécurité, le pays ouvre les portes à un développement équilibré, qui combine innovation, protection des utilisateurs et respect des standards internationaux.

Thê Linh/CVN