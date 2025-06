Science et technologie : la Résolution 57 ouvre de nouvelles perspectives

>> La Résolution 57 vise à lever les obstacles au développement des sciences et technologies

>> Opportunités et défis dans la révolution technologique

>> Résolution 57 : une percée stratégique pour l’innovation et la transformation numérique

Le Professeur Pham Nam Hai, vice-doyen du Département d'électronique de l'Institut des sciences de Tokyo, estime qu'elle a le pouvoir de "délier des chaînes" qui freinaient les entreprises vietnamiennes. Grâce à cette résolution, les entreprises pourront s'engager plus pleinement dans la chaîne de création de valeur scientifique et technologique. De plus, elle permettra aux universités et aux instituts de recherche de s'y intégrer plus profondément, contribuant ainsi de manière active au développement national.

Selon cette résolution, environ 2% du PIB national seront alloués chaque année à la science et à la technologie. C’est la première fois dans l’histoire du Vietnam qu’une résolution fixe un objectif clair d’investissement dans ce domaine avec un montant relativement important au regard du potentiel économique du pays. Le professeur Pham Nam Hai a salué cette avancée avec enthousiasme.

La coopération entre entreprises privées et universités est essentielle pour le succès de la recherche scientifique, a souligné le Professeur. Cette collaboration offre des avantages mutuels significatifs, créant un cercle vertueux bénéfique à toutes les parties prenantes.

Les entreprises peuvent ainsi exploiter les nouvelles technologies et les connaissances issues des universités, les intégrant à leurs produits à un coût réduit. En contrepartie, les universités bénéficient d'un soutien financier crucial, leur permettant de fonctionner de manière plus autonome et de poursuivre leurs recherches.

Quant aux étudiants, ils participent activement à des projets de recherche conjoints, ce qui leur offre une expérience professionnelle concrète et un accès direct au marché du travail dès l'obtention de leur diplôme, souvent au sein même des entreprises partenaires.

Enfin, il estime que l’État pourrait adopter des politiques incitatives encourageant les entreprises à s’impliquer davantage dans cette chaîne de développement scientifique et technologique, par exemple à travers des allégements fiscaux pour celles qui investissent massivement dans ce domaine, afin de stimuler leur engagement dans la recherche scientifique.

