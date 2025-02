La Résolution 57 vise à lever les obstacles au développement des sciences et technologies

Le 22 décembre 2024, le Politburo a promulgué la Résolution 57 concernant la réalisation de percées dans les sciences et technologies, ainsi que dans l’innovation et la transformation numérique nationale.

>> Résolution 57 : science et technologie pour le développement et la défense nationale

Photo : VNA/CVN

Avec une forte détermination, le ministère des Sciences et des Technologies a élaboré et finalisé un projet de résolution de l’Assemblée nationale visant à expérimenter certaines politiques nouvelles afin de lever immédiatement des obstacles et difficultés dans les activités scientifiques, technologiques et d’innovation. Ce projet de résolution a été soumis à l'Assemblée nationale lors de la 9ᵉ session extraordinaire de la XVᵉ législature.

Opportunités de développement

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également chef du Comité central de pilotage pour le développement des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, a affirmé : "Le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique est aujourd’hui un facteur décisif pour le développement des nations. C’est une condition primordiale et la meilleure opportunité pour notre pays de devenir un État puissant et prospère dans cette nouvelle ère - l’ère du progrès de la nation".

Convaincu que l’esprit de la Résolution 57 sera largement diffusé, l'ancien ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a déclaré : "La Résolution 57 est une résolution thématique particulièrement importante en matière de percées dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Elle définit de nombreuses perspectives, missions et solutions majeures. Cette résolution met également l’accent sur la nécessité de maîtriser les sciences et technologies pour piloter le processus de transformation numérique du Vietnam, confiant ainsi aux entreprises clés la responsabilité de mener de grands projets de transformation numérique et de maîtriser des technologies stratégiques. C’est une stratégie gagnante sur deux fronts : à la fois maîtriser le processus et les technologies de la transformation numérique, et en même temps, former de grandes entreprises technologiques nationales".

Photo : VNA/CVN

Dans la Résolution 57, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a défini quatre missions majeures que l’État doit entreprendre ainsi que quatre enjeux à suivre de près : parfaire le cadre juridique pour permettre des percées dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; construire un écosystème solide pour soutenir les percées dans ce domaine ; former et mobiliser des ressources humaines qualifiées ; assurer la sécurité, la sûreté, la propriété intellectuelle, la souveraineté nationale et le développement durable du pays.

Saisir les opportunités

Nguyên Tuân Huy, chef du Comité de transformation numérique de la Compagnie générale des télécommunications MobiFone, a souligné que la Résolution 57 ouvre de nombreuses opportunités pour la communauté vietnamienne des technologies de l'information et des télécommunications. La résolution prévoit que le Vietnam consacre 2% de son PIB à la recherche et au développement, ainsi que 3% du budget national à l’innovation, aux sciences et technologies et à la transformation numérique. Elle fixe également des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2030, notamment : faire du Vietnam l’un des trois premiers pays d’Asie du Sud-Est et l’un des 50 premiers au monde en matière de compétitivité numérique ; déployer la couverture 5G sur l’ensemble du territoire. Le pays ambitionne en outre d'achever la mise en place de villes intelligentes dans les grandes municipalités ; d'attirer trois des plus grandes organisations technologiques mondiales pour établir leurs sièges et centres de recherche et développement au Vietnam.

Ces ambitions offrent de multiples opportunités à la communauté vietnamienne des technologies de l'information et des télécommunications pour s'impliquer dans les nouvelles technologies émergentes telles que les semi-conducteurs, les nanotechnologies, l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), les technologies cloud et les big data…

Selon Ngô Diên Hy, vice-président de l’Association vietnamienne des logiciels et services des technologies de l’information (Vietnam Software & IT services - VINASA), la Résolution 57 jouera un rôle clé en stimulant la recherche et le développement dans les sciences et technologies, en favorisant l'innovation et en accélérant la transformation numérique. Il a également souligné que les entreprises technologiques vietnamiennes auront davantage d’opportunités pour développer des solutions intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la transformation numérique nationale, les entreprises technologiques vietnamiennes ne se contentent pas de jouer un rôle majeur dans la construction et le développement des infrastructures numériques, elles sont également en première ligne de la stratégie "Go Global" (expansion à l'international) et de l’initiative "Make in Vietnam". Cette dernière vise à créer des produits et solutions technologiques vietnamiennes capables de résoudre des problématiques tant nationales qu’internationales.

En 2025, la population active du Vietnam devrait atteindre 53,2 millions de personnes, avec une forte réduction de la proportion d'emplois dans l'agriculture, qui ne représenterait plus que 25,8% du total. Parallèlement, la qualité de la main-d'œuvre s'améliorera, avec une projection de 70% des travailleurs ayant suivi une formation professionnelle. Dans ce contexte, les entreprises technologiques doivent intensifier leurs efforts de recherche et développement pour proposer des solutions innovantes en matière de formation des travailleurs et d’amélioration des revenus des citoyens.

Le 9 janvier 2025, le gouvernement vietnamien a publié la Résolution 03/NQ-CP, qui officialise le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Politburo (datée du 22 décembre 2024). Ce programme établit des objectifs et plans concrets pour favoriser les percées en sciences et technologies, en innovation et en transformation numérique.

Selon Tào Duc Thang, président-directeur général du Groupe industriel et des télécommunications de l’armée (Viettel), il est essentiel de se concentrer sur la levée des obstacles institutionnels afin d’accélérer la transformation numérique.

Il a également proposé plusieurs recommandations pour accroître l'efficacité des fonds dédiés aux sciences et technologies, ainsi que pour attirer de grandes entreprises technologiques mondiales au Vietnam et renforcer la coopération internationale.

Photo: VNA/CVN

En ce qui concerne la formation des ressources humaines de haute qualité, il a estimé qu'à long terme, les universités vietnamiennes devraient disposer de fonds spécifiques permettant aux étudiants de poursuivre leurs études à l’étranger, d’explorer de nouvelles tendances technologiques et de travailler temporairement à l’étranger avant de revenir au pays. Cette approche contribuerait à l'enrichissement du capital humain et à la création d’une main-d'œuvre hautement qualifiée pour le pays.

L'année 2025 marque une étape cruciale : c’est l’année de l’accélération, du dépassement et de l’atteinte des objectifs, ainsi que la dernière année de mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025. Afin que les sciences et technologies, l’innovation et les ressources humaines de haute qualité deviennent les moteurs de la croissance nationale, permettant d’atteindre un taux de croissance de 8% ou plus en 2025 et de poser des bases solides pour une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, le gouvernement doit faire preuve de la plus grande détermination et des efforts les plus conséquents pour garantir la mise en œuvre efficace et globale de la Résolution 03. Cette mobilisation devra entraîner des avancées révolutionnaires, ayant des effets significatifs et visibles sur les indicateurs de croissance économique du Vietnam dans les années à venir.

VNA/CVN