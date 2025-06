Un musée glorifie la presse vietnamienne

Situé dans le bâtiment du siège de l’Association des journalistes vietnamiens, rue Duong Dinh Nghê, à Hanoï, le Musée de la presse du Vietnam est non seulement un lieu de conservation de documents et d’objets liés à l’histoire du journalisme, mais aussi un endroit qui témoigne plus globalement des souvenirs de l’histoire nationale.

Le 19 juin 2020 marque l’ouverture officielle des expositions permanentes du Musée de la presse du Vietnam, qui a accueilli ses premiers visiteurs à cette occasion.

Le musée est organisé en deux sections d’exposition, sur deux étages. Le rez-de-chaussée abrite un hall et quatre espaces dédiés. Une œuvre symbolique représentant une lotus, avec une plume en son centre, occupe le centre du hall. “Sur les pétales de lotus sont inscrits les noms des organes de presse créés depuis la naissance du premier journal vietnamien. Une image forte, symbole de l’engagement des journalistes vietnamiens à conserver une plume éclairée et perspicace”, informe Thu Hiên, guide du musée.

Les quatre espaces d’exposition sont aménagés pour retracer les périodes de 1865 à 1925, de 1925 à 1945, de 1945 à 1954, et de 1954 à 1975. Les visiteurs peuvent y découvrir de nombreuses images et objets de presse, étroitement liés au Président Hô Chi Minh, fondateur de la presse révolutionnaire vietnamienne, mis en valeur dans une présentation soignée et symbolique.

Le 1er étage valorise les contributions de la presse révolutionnaire vietnamienne aux grandes causes nationales : souveraineté maritime et insulaire, sécurité sociale, développement économique, et modernisation des organes de presse. L’espace comprend également une zone consacrée à la presse vietnamienne de 1975 à nos jours, ainsi qu’un lieu de mémoire honorant les journalistes vietnamiens tombés pour la cause de la Patrie.

“Notre musée conserve plus de 23.000 objets et documents, dont près de 700 sont actuellement exposés. La grande majorité sont des pièces originales, et chacune d’elles raconte une histoire passionnante que les visiteurs peuvent découvrir au fil de leur visite”, partage Thu Hiên.

Parmi ces témoignages chargés d’histoire, certains remontent à la période de guerre : un abri ayant servi à la rédaction du journal Nhân Dân (Le Peuple) pendant les bombardements, la chambre noire de l’Agence Vietnamienne d’Information utilisée pour développer les photographies, ou encore la toute première caméra de la Télévision du Vietnam.

Les 1.500 m² d’espaces d’exposition sont aménagés avec soin à l’aide de fresques murales, d’objets et de documents - originaux ou restaurés - présentés dans des vitrines, sur des socles, des étagères ou des rouleaux. Divers dispositifs technologiques, tels que la radiodiffusion, la télédiffusion et la numérisation, sont intégrés pour enrichir l’expérience des visiteurs et répondre à leurs attentes.

Texte : Nguyên Thành/CVN

Photos : Truong Trân/CVN