Transformation numérique dans les travaux parlementaires

Lors d'un symposium consacré à la transformation numérique de l'Assemblée nationale (AN), organisé mercredi 19 mars à Hanoï, son président, Trân Thanh Mân, a insisté sur l'importance d'investir dans les infrastructures numériques et d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les travaux parlementaires.

>> Données démographiques : accélérer la réalisation du Projet 06 au sein des ministères

>> Toutes les entreprises auront accès aux démarches administratives en ligne dès juillet

>> Le PM prône une administration simplifiée et axée sur les données

>> Le ministère de la Santé renforce la transformation numérique dans le diagnostic et le traitement

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Trân Thanh Mân a souligné que le développement technologique, l'innovation, la transformation numérique sont essentiels pour bâtir une Assemblée nationale moderne, transparente et efficace. L'IA deviendra un véritable allié pour aider l'AN à prendre des décisions précises, répondre aux exigences de la réalité et améliorer la supervision ainsi que le lien avec les citoyens. Ainsi, l'AN doit être à l'avant-garde de l'investissement dans les infrastructures numériques, de l'application des sciences et des technologies, ainsi que de la formation de ressources humaines de haute qualité au service de la transformation numérique nationale.

Le président de l'AN a demandé d'appliquer rapidement et efficacement les résolutions déjà adoptées, tout en formant les députés et le personnel des organes de l'AN aux compétences numériques, afin qu'ils utilisent la technologie de manière optimale dans l'exercice de leurs fonctions.

Photo : VNA/CVN

Il est nécessaire de renforcer l'apprentissage des expériences et de promouvoir la coopération en matière de recherche et de transfert de technologies avec les pays avancées dans les domaines de l'IA et des technologies numériques modernes dans les activités parlementaires, afin de développer des solutions adaptées aux conditions réelles de l'AN du Vietnam.

Lors de sa 9ᵉ session en mai prochain, l'AN examinera et donnera son avis sur la Loi sur la science, la technologie et l'innovation. Elle envisagera également d'adopter la Loi sur l'industrie des technologies numériques afin de lever les obstacles, ouvrant ainsi la voie au développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

Lors de l'événement, le ministre des Sciences et Technologies, Nguyên Manh Hùng, a présenté les points clés de la Résolution N°57-NQ/TW. Selon lui, la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique sont des conditions essentielles et une opportunité majeure pour que notre pays devienne prospère et puissant dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN