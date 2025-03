Le ministère de la Santé renforce la transformation numérique dans le diagnostic et le traitement

Le ministère de la Santé se concentrera cette année sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dans le secteur de la santé, indique-t-il dans son plan d’action visant à mettre en œuvre les résolutions du Politburo et du gouvernement sur le développement scientifique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Photo : suckhoedoisong.vn

Dans le cadre de ce plan signé par la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, les responsables des agences de santé doivent prendre directement en charge les efforts de développement des technologies de la santé.

Le plan d’action comprend sept tâches et solutions spécifiques.

Premièrement, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation, de faire progresser la pensée innovante et d’instaurer une forte volonté politique afin de créer un nouvel élan social en faveur de la transformation numérique des soins de santé.

Les services du ministère doivent affecter une proportion adéquate de personnel possédant une expertise et une expérience en sciences et technologies à chaque étape et mettre en œuvre des programmes de formation pour le personnel de santé sur les sciences, les technologies, l’innovation, la santé numérique et les compétences technologiques de base pour la transformation numérique nationale.

Ils doivent également renforcer les ressources d’investissement et améliorer les infrastructures pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique des soins de santé.

La deuxième tâche consiste à coordonner avec les ministères et les services concernés la révision et la modification des réglementations à soumettre à l’Assemblée nationale et au gouvernement pour approbation, afin d’éliminer tous les obstacles au développement et d’accroître l’avantage concurrentiel de l’institution.

Le ministère de la Santé développera plusieurs instituts de recherche et universités de médecine, associant étroitement recherche, applications médicales et formation des professionnels de santé.

Une main-d’œuvre hautement qualifiée

Troisièmement, sur la base des dispositions législatives révisées relatives aux sciences, aux technologies et à l’innovation approuvées par le gouvernement et l’Assemblée nationale, les services augmenteront les sources d’investissement et compléteront les infrastructures nécessaires à la transformation numérique des soins de santé. Les organismes scientifiques et technologiques publics seront réexaminés et restructurés, dans le cadre d’un plan de restructuration approuvé par le Premier ministre.

L’articulation entre recherche, formation et applications en matière de prévention et de traitement des maladies doit également être une priorité.

La mise en œuvre des programmes scientifiques et technologiques au niveau ministériel doit se poursuivre.

Il est nécessaire de mettre en œuvre des tâches et des projets clés pour promouvoir la recherche, le développement, l’application et la commercialisation de technologies clés telles que la médecine génétique, cellulaire, l’automatisation et la médecine personnalisée.

Le déploiement de l’intelligence artificielle et d’autres nouvelles technologies, notamment le big data, l’Internet des objets, le cloud computing, la blockchain et l’impression 3D, est également crucial pour soutenir le diagnostic et le traitement, la prévention des maladies, la réforme administrative et la formation médicale.

Quatrièmement, la formation et l’utilisation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée pour répondre aux exigences de l’ère numérique dans le secteur de la santé sont nécessaires afin de constituer un réseau d’experts et de scientifiques nationaux et internationaux dans le domaine médical.

Il sera également crucial de connecter les instituts de recherche, les hôpitaux, les facultés de médecine et les entreprises afin d’améliorer l’application pratique des résultats de la recherche.

Cinquièmement, soutenir les entreprises dans le développement de nouvelles applications, services et infrastructures numériques sous forme de partenariats public-privé, en mettant en place un carnet de santé électronique pour au moins 95% de la population et en déployant le projet de transformation numérique de l’hôpital Bach Mai de Hanoï et de l’hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville.

Sixièmement, élaborer et mettre en œuvre des programmes de soutien pour promouvoir la transformation numérique des entreprises de santé.

Enfin, il est essentiel de renforcer la coopération internationale en matière de recherche scientifique, de développement et de transfert de technologie, notamment dans les domaines de l’IA, du big data, des biotechnologies et des technologies génétiques.

VNA/CVN