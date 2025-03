Les lois doivent concrétiser les orientations et les lignes directrices du Parti

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité pour les lois de concrétiser les orientations et les lignes directrices du Parti, en particulier les résolutions, conclusions et directives récemment publiées. Il s’est exprimé à ce sujet lors de la réunion thématique du gouvernement sur la préparation de lois du mois de mars, tenue ce mercredi 19 mars à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La réunion a permis d’examiner plusieurs projets de loi portant sur divers domaines, notamment l’énergie atomique, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, la gestion et le développement urbains, les sciences, les technologies et l’innovation, l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie, ainsi que la proposition d’une loi modifiée sur les entreprises.

Investir dans le perfectionnement et l’élaboration des lois, c’est investir dans le développement. Un bon travail dans ce domaine créera des opportunités de développement, a déclaré le Premier ministre.

Il a appelé les ministres, les chefs des agences de niveau ministériel et des organismes gouvernementaux à consacrer du temps, des efforts et de l’intelligence à la préparation de lois.

Débats sur plusieurs projets de lois

Selon Pham Minh Chinh, le complément et la modification des réglementations juridiques doivent garantir six points de clarté : les contenus supprimés ; les contenus modifiés et perfectionnés ; les contenus ajoutés ; les contenus réduits et simplifiés en matière de procédures administratives ; les contenus relatifs à la décentralisation et à la délégation de pouvoirs ; ainsi que les questions faisant l’objet de divergences d’opinions et celles nécessitant un rapport à la permanence du gouvernement, au gouvernement et au Premier ministre pour examen et orientation.

Il a demandé aux parties concernées de se concentrer sur la révision des réglementations juridiques existantes afin d’améliorer le cadre juridique, de faciliter le fonctionnement du nouvel appareil administratif, de garantir une application fluide et efficace des lois et résolutions approuvées par l’Assemblée nationale. Il est également important de supprimer les obstacles institutionnels et politiques, de stimuler le développement des infrastructures, de favoriser l’exploitation optimale des ressources, d’ouvrir de nouveaux espaces de développement, afin d’atteindre les objectifs fixés...

