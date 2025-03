Vietnam - Royaume-Uni : coopération pour développer des centres financiers

Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, mardi 18 mars, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a rencontré la vice-Première ministre britannique Angela Rayner, ainsi que le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle. Il a également participé à un séminaire sur le développement des centres financiers et visité la Bourse de Londres.

>> Centres financiers : le Vietnam souhaite s'inspirer de l'expérience du Royaume-Uni

>> Expert britannique : une approche flexible pour développer des centres financiers au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec la vice-Première ministre Angela Rayner, Nguyên Hoà Binh a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni. Il a salué l'engagement accru du Royaume-Uni en Asie-Pacifique et a appelé ce dernier à partager son expertise en matière de développement des centres financiers. Encourant les entreprises britanniques à investir dans le secteur financier vietnamien, il a également sollicité un soutien pour la formation et l’attraction de professionnels qualifiés. Par ailleurs, il a invité les entreprises britanniques à accroître leurs investissements dans les secteurs vietnamiens des énergies propres et renouvelables.

Politiques et cadres réglementaires

La vice-Première ministre Angela Rayner a salué l’initiative du Vietnam visant à établir des centres financiers et a affirmé son soutien à la participation d’experts, d’entreprises et d’universitaires britanniques. Elle a souligné les opportunités de développement des échanges commerciaux et d’approfondissement de la coopération dans le secteur de l’énergie, tout en plaidant pour une collaboration renforcée dans la lutte contre la criminalité, dont l’immigration clandestine.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau afin de renforcer la confiance politique, de célébrer les 15 ans du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni (2010-2025), et de porter les échanges bilatéraux à 10 milliards de dollars et au-delà.

Lors de sa rencontre avec Lindsay Hoyle, Nguyên Hoà Binh a appelé à un renforcement des échanges de délégations entre les deux pays. Lindsay Hoyle a réaffirmé le soutien continu de la Chambre des communes au renforcement des relations bilatérales.

Les deux parties ont abordé des questions liées à la sécurité et à la lutte contre la criminalité, ainsi que des problématiques régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont partagé des points de vue favorables à une résolution pacifique des différends, conformément au droit international, dans l’intérêt des populations et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.

Lors d’un séminaire organisé par TheCityUK, le vice-Premier ministre vietnamien a salué les experts et les institutions financières britanniques pour leurs contributions aux projets de centres financiers vietnamiens. Il les a exhortés à continuer d’apporter leur expertise afin d’aider le Vietnam à élaborer des politiques et des cadres réglementaires efficaces pour ces projets.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a souligné l’importance des centres financiers pour le développement du Vietnam et la coopération entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Nicola Watkinson, directrice générale de TheCityUK, a insisté sur le fait que la création d’un centre financier renforcerait le rayonnement international du Vietnam tout en établissant des cadres solides pour les institutions financières. Elle a affirmé le souhait de TheCityUK et ses partenaires de continuer à participer au processus de construction et de fonctionnement des centres financiers dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Coopération boursière

Lors de sa visite à la Bourse de Londres, le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a rencontré la directrice générale Julia Holgate, qui a souligné les résultats positifs de la coopération boursière bilatérale. Elle s’est engagée à soutenir la promotion du marché boursier vietnamien au rang de marché émergent et à aider les entreprises vietnamiennes à s’introduire en bourse à Londres.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a appelé à une collaboration renforcée pour améliorer la liquidité et la transparence du marché, attirer davantage d’investisseurs...

Il a également rencontré Barnaby Swire, président du groupe Swire, un important conglomérat britannique actif en Asie. Il a encouragé Swire à accroître ses investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’économie verte et numérique, des énergies renouvelables et du développement des centres financiers de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang.

Barnaby Swire a réaffirmé l’engagement à long terme du groupe envers le Vietnam, notamment ses investissements dans Coca-Cola et Cathay Pacific. Il a confirmé sa volonté de poursuivre le projet de maintenance aéronautique de Swire à l’aéroport de Van Don.

Reconnaissant la vision du Vietnam en matière de centres financiers, Swire s’est déclaré prêt à collaborer avec Vietnam Airlines afin de renforcer la connectivité aérienne entre le Vietnam et les pôles financiers mondiaux. Le groupe s’est également engagé à partager son expertise en matière d’urbanisme et de développement immobilier, en s’appuyant sur des projets réussis à Hong Kong (Chine) et à Shanghai.

Ayant déjà investi dans le projet Empire City, situé dans la zone urbaine de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, un élément clé du plan du centre financier de la ville, Swire s’est engagé à contribuer davantage au développement de cette zone. Le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh a exhorté Swire à collaborer étroitement avec les partenaires concernés pour développer ses activités d’investissement.

VNA/CVN